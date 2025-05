“Tenía sangre en la nariz”: investigarán la muerte de un bebé que habría sido golpeado por su hermana con un celular

El menor había sido ingresado sin signos vitales

La Justicia de Córdoba investigará la muerte de un bebé de dos meses que ingresó sin signos vitales a la Maternidad Provincial tras supuestamente haber recibido un golpe con un celular en la cara. A raíz de esto, se abrió una causa caratulada como “muerte de etimología dudosa”.

El episodio sucedió este sábado por la tarde, luego de que el menor de edad fuera trasladado por su madre, una joven de 22 años, desde el hogar familiar ubicado en el barrio General Bustos, en la Ciudad de Córdoba. En el momento que fue ingresado a la guardia, aseguraron que no se encontraba consciente.

Apenas el personal del hospital pediátrico tomó contacto con el bebé, comenzaron a realizarle maniobras de reanimación, tras registrar que no tenía signos vitales. No obstante, las estimulaciones no dieron frutos y se constató su muerte.

Según informaron fuentes médicas del centro médico ubicado en la avenida Vélez Sársfield al 2200, el menor “tenía sangre en la nariz”. Por este motivo, se planteó como primera hipótesis que la criatura habría sido golpeada accidentalmente por su hermanita, de 3 años, cuando manipulaba un celular.

La víctima apenas tenía dos meses de nacido (Visuales IA Infobae)

El Departamento de Homicidios de la Policía de Córdoba ha tomado intervención en el caso, que en un principio ha sido caratulado como “muerte de etiología dudosa”. De acuerdo a la información publicada por El Doce.tv, las autoridades continuarían en el proceso de recolección de información y testimonios que permitan esclarecer los hechos.

Un hombre atropelló por accidente a su hijastra de 1 año y cuatro meses

Una bebé de un año y cuatro meses murió el pasado 10 de abril después de haber sido atropellada accidentalmente por el vehículo que conducía la pareja de su madre. El incidente ocurrió en la Manzana 2 de una vivienda particular, en el barrio Nuestro Hogar III, ubicado al sur de la Ciudad de Córdoba.

El trágico suceso tuvo lugar cuando el vehículo, un Toyota Corolla, era maniobrado en reversa para estacionar en el garaje de la residencia familiar. En un momento de desesperación, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias. A pesar de los intentos de los médicos por reanimarla, la menor no pudo ser salvada. Según la información a la que accedió La Voz del Interior, los profesionales indicaron que la causa del deceso fue un traumatismo de cráneo severo.

La madre de la menor, de 33 años, declaró a las autoridades que su pareja, un hombre de 45 años, no se percató de la presencia de la niña al realizar la maniobra. En respuesta al incidente, la Policía de Córdoba ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles del evento.

El caso fue investigado, con la intención de establecer cómo se dio el accidente (Policía de Córdoba)

Como parte del procedimiento, se han llevado a cabo pericias en el lugar y se ha tomado declaración a los involucrados. La causa permanece abierta y la policía continúa trabajando para obtener un panorama completo sobre las circunstancias de esta dolorosa situación. Según se informó, los padres de la menor son originarios de Bolivia.

Dos meses antes, un hecho de características similares sucedió en la región de Las Altas Cumbres, cuando una nena de 11 años murió al ser atropellada por un conducto alcoholizado, de 23 años, el pasado 24 de febrero. Según reportaron, la menor viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó contra un automóvil Chevrolet Prisma.

El siniestro se produjo en el tramo que conecta El Cóndor con La Posta, en circunstancias que las autoridades aún investigan. El conductor de la motocicleta marca Gilera, es un hombre de 34 años que resultó con lesiones graves y fue trasladado al Hospital de Mina Clavero para recibir atención médica.

El accidente también dejó herido al conductor del automóvil, quien fue trasladado a un centro de salud cercano. Un test de alcoholemia posterior confirmó que tenía 1,13 gramos de alcohol por litro de sangre, excediendo el límite legalmente permitido. Como resultado, la fiscalía ha ordenado su detención para avanzar con la investigación, manteniéndolo bajo custodia policial a la espera de más detalles sobre el caso.

La menor, tras el accidente, fue llevada de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago en Villa Carlos Paz, donde lamentablemente ya no presentaba signos vitales. Las autoridades están trabajando para esclarecer las causas exactas del accidente, que conmociona a la comunidad local.