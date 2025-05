“Por favor, sédenlo”: un testigo reveló el pedido que le hicieron Luque y Cosachov cuando Maradona estaba internado

Luque y Cosachov

La 15ª audiencia del juicio por la muerte de Maradona comenzó con la declaración de Pablo Dimitroff, médico y director de la Clínica Olivos, el sanatorio de zona Norte donde Diego fue operado de un hematoma subdural de la cabeza días unos 20 días antes de fallecer en su casa de Tigre, el 25 de noviembre de 2020.

Su testimonio era uno de los más esperados tanto por la Fiscalía como por los abogados de la querella, quienes aseguraban que, a su turno, Dimitroff daría detalles sobre los días en los que el Diez estuvo internado en el establecimiento de la avenida Maipú y acerca de qué manera se decidió su posterior traslado.

Su relato cumplió con lo prometido: este martes, el profesional recordó desde el día en que Maradona llegó a Olivos hasta cuando se fue y complicó a Luque y Cosachov al mencionarlos como quiénes decidieron que Diego continuara con su recuperación en una internación domiciliaria a pesar de que él mismo advirtió que no era lo mejor.

También aseguró que tanto la psiquiatra como el neurocirujano le admitieron que estaban preocupados por las reacciones que tenía Diego producto de su cuadro de abstinencia de alcohol y que le pedían que lo mantuvieran sedado durante su permanencia en la clínica.

"Luque y Cosachov nos pedían que hiciéramos algo para que el paciente estuviera tranquilo y se limitaban a decir ‘por favor, sédenlo, hagan algo para que no esté así’. Había que sedarlo, pero una cosa es sedarlo como parte de una etapa que tiene un seguimiento y otra es sedarlo y que después no haya nada", declaró Dimitroff ante el TOC Nº3 de San Isidro.

Según su testimonio, ninguno de los dos médicos ahora imputados tenían en claro cómo era la continuación del tratamiento que proponían para la abstinencia del astro del fútbol. Por eso, el equipo de Clínica Olivos optó por sedarlo solo 24 horas y luego ir despertándolo de a poco para que volviera a una vida “más o menos normal”.

De acuerdo al director del sanatorio, fue en este contexto que Luque y Cosachov le contaron que estos cuadros de excitación psicomotriz eran los que les complicaban el manejo de Maradona cuando estaban en su casa. “Ellos planteaban que el manejo del paciente en el domicilio en el que estaba era muy difícil”, recordó.

A pesar de ello, días después, decidieron que una internación domiciliaria sería la mejor opción para que el Diez continuara su recuperación de la cirugía de la cabeza.

“Para nosotros que el paciente se fuera a la casa no era una opción válida ni adecuada en ningún momento. Que el paciente estuviera sin control en un domicilio para mi era gran parte del problema”, advirtió Dimitroff.

Y agregó: “Nosotros creímos que tenía que modificarse esta situación por la que estaba internado, que tenía que ver con que su conducta era autolesiva: no comía correctamente, tomaba cosas que no le hacía bien, no cumplía con la toma de medicación, no se levantaba de la cama, tenía alterados los ciclos de ciclovigilia porque estaba despierto de noche y dormía de día”.

Tras dar este panorama del cuadro complejo que padecía Maradona días antes de su muerte, el director de la Clínica Olivos dijo que, para él y su equipo, la mejor opción para que continuara su recuperación era que el Diez sea trasladado a un centro de rehabilitación.

“Era la única salida adecuada para lograr que el paciente pudiera llevar a cabo una buena recuperación. Lo mejor era que el paciente fuera derivado de Clínica Olivos a este lugar a donde se iban a encargar de su rehabilitación motriz y de todo lo que tenía que ver con sacarlo de su consumo regular de tóxicos y ocuparse de sus síndromes de asistencia”, aclaró.

“Esa fue la propuesta que le hicimos. A mi entender era la única carta adecuada para continuar el tratamiento. La única indicación que nosotros dimos fue plantear que el paciente no se fuera a su domicilio porque nos parecía que no era lo que médicamente necesitaba”, aseguró Dimitroff.

Como ya se sabe, su plan no fue aceptado por el médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, quien consiguió el aval de la familia para decidir que el astro del fútbol fuera trasladado a una internación domiciliaria.

La justificación fue que era inviable que Diego aceptara ir a un centro de rehabilitación.

El final es conocido: el 11 de noviembre de 2020, Maradona finalmente fue trasladado a la casa de San Andrés de Tigre, donde estuvo rodeado de enfermeros y médicos a cargo de su salud. El día 25 de ese mismo mes, murió. Las responsabilidades médicas por su fallecimiento se debaten en este juicio.