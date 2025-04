“Le hundieron la frente”: qué medidas pedirán para los menores detenidos por fracturarle el cráneo a un nene de 12 años

Braian Brepe, golpeado en una escuela de General Rodríguez

Braian Brepe, de 12 años, se recupera en terapia intensiva del Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez luego de la brutal golpiza que recibió por parte de tres compañeros de 13, 14 y 17 años, en la puerta de la escuela a la que concurren. El insólito motivo: no compartir caramelos. El nene, que se encuentra de buen ánimo, será sometido a una cirugía reconstructiva esta tarde.

“Le hundieron la frente”, contó Roberto Bepre, su papá a Infobae, todavía shockeado por el estado en el que encontró a su hijo. “Él no contó nada, solo recuerda que le dieron una patada en la cabeza”, reveló.

El ataque ocurrió alrededor de las 15.30 de este viernes en el patio de la Escuela Secundaria Nº13, ubicada en la esquina de José Hernández y Alberdi.

“Lo que pude saber es que él compró caramelos en un almacén frente al colegio, a un par de compañeros le convidó a otros no, porque, si no, se iba a quedar sin caramelos para él. Lo empezaron a insultar, a decirle ortiva y otras cosas. Entonces, él se fue para la puerta de la escuela, lo siguieron y lo empezaron a golpear. Cuando la mamá llegó estaba muy asustado, tenía la frente hundida. Por suerte, el hueso no le tocó el cerebro”, contó conmovido a este medio.

Braian Brepe, golpeado por compañeros en General Rodríguez

“Yo le pido a la mamá que no llore frente a él, porque se asusta el nene”, relató Roberto, quien detalló que su hijo “no es atrevido”. “Lo protegemos mucho, aunque vivo a cuatro cuadras del colegio, lo voy a buscar para que no camine solo. Él es grandote pero es chico”, detalló.

Braian, que no perdió el conocimiento en ningún momento, fue trasladado al centro de salud. “Ahora está tranquilo”, remarcó su papá, quien indicó que los médicos le indicaron que la operación puede durar entre dos y tres horas.

En tanto, la fiscal Alejandra Piqué, titular de la UFI N°6 de General Rodríguez, espera la audiencia en la que pedirá prisión preventiva para el menor de 17 años por el delito de homicidio en grado de tentativa y la ratificación de la medida de seguridad restrictiva para los adolescentes de 14 y 15 años que atacaron a su compañero.

La situación de los adolescentes de 13 y 14 años es diferente a la de su presunto cómplice, ya que son considerados no punibles debido a su edad, lo que impide que sean juzgados en un tribunal penal convencional.

La decisión estará en manos de Mirta Guarino, jueza de Garantías del Joven del distrito.

Mientras tanto, los investigadores les tomaron declaración. Según pudo reconstruir Infobae, el chico de 17 años aceptó dar su versión de los hechos y se desligó de la agresión, atribuyéndole la responsabilidad a los otros dos menores.

El caso

Los agresores -alumnos del mismo colegio, de 13, 14 y 17 años- no habían asistido a clases. Se acercaron al menor y le exigieron que les entregara las golosinas que estaba comiendo. Ante la negativa, comenzaron a golpearlo.

La víctima recibió golpes en distintas partes del cuerpo hasta que cayó al suelo. En ese momento, uno de los atacantes le propinó una patada en la cabeza, antes de que el personal de la institución interviniera para frenar la golpiza. Luego, los tres escaparon corriendo del lugar, aunque más tarde fueron aprehendidos por la Policía.

El ataque en General Rodríguez se conoció en el cierre de una semana marcada por otros dos episodios graves de violencia escolar en territorio bonaerense. El martes pasado, en la localidad de Martínez, un estudiante de 14 años apuñaló por la espalda a otro de 15 a la salida de la Escuela Secundaria N°5 Bartolomé Mitre.

La víctima de ese ataque, que cursaba su primer día en el establecimiento, sufrió una perforación en el pulmón y fue operada de urgencia. El agresor, inimputable por su edad, fue enviado a su casa bajo una medida de seguridad, luego de que el Juzgado de Garantías desestimara el pedido del fiscal de que fuera derivado a un centro de detención juvenil.

El viernes también se conoció el cao de cuatro estudiantes de entre 14 y 16 años de la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar, que habían creado un grupo de WhatsApp bajo el nombre “Tiroteo escolar” con la intención de planear una masacre dentro del colegio.

A partir de una denuncia, la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana, ordenó allanamientos en los que se secuestraron teléfonos. Además, se aplicó una restricción perimetral que impide a los acusados acercarse a la escuela durante cuatro meses. Además, se dispuso que continúen sus estudios mediante clases virtuales.