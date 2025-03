Le negaron la excarcelación a Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio: “Ni domicilio fijo tiene”

Así intentaba escapar Elías Piccirillo cuando fueron a detenerlo (NA)

Le rechazaron la excarcelación a Elías Piccirillo, el ex marido de Jésica Cirio detenido por presuntamente plantarle un arma y cocaína a un empresario cripto en complicidad con seis policías y un ex PFA para no devolver una deuda de 6 millones de dólares, según confirmaron fuentes de la investigación a Infobae.

Incluso, dijeron esas mismas fuentes dijeron a este medio: “Ni domicilio fijo tiene y se quiso fugar. Le negaron la libertad de inmediato”.

Hay que recordar que Piccirillo fue arrestado el pasado jueves en Nordelta, partido de Tigre, en el marco de 11 allanamientos llevados adelante por la Prefectura Naval a solicitud del fiscal Franco Picardi y con la firma del juez Ramos, que subroga el Juzgado Federal N°11 de Sebastián Casanello.

El fiscal le endilga una maniobra realizada el pasado 18 de enero en el barrio porteño de Recoleta contra un empresario cripto con quien mantendría una disputa de larga data por dinero. Para ello, según la causa, contó con la ayuda de seis policías de la Ciudad que también fueron detenidos el jueves último, junto a un ex Policía Federal: están acusados de ser el brazo ejecutor.

Piccirillo durante su boda y en el arresto

Según pudo saber este medio de fuentes con acceso al expediente, previo a los arrestos y cuando el fiscal Picardi hacía las certificaciones de domicilios para saber dónde estaba cada uno de los sospechosos, se descubrió que la dirección que había dado Piccirillo en Nordelta correspondía a la casa de un amigo.

“Para ese entonces, el fiscal ya pensaba que Piccirilo tenía que estar preso. Esto fue 24 horas después de que el juez Casanello le concediera la eximición de prisión al ahora detenido y cuando saltó el tema públicamente”, ampliaron las fuentes del caso.

Y comentaron que, para ese entonces, Picardi no tenía todo el plexo para asegurarse el arresto y “tampoco quería mostrar todas sus cartas” en un pedido de detención anticipado.

Parte del dinero incautado en los 11 allanamientos para concretar las 8 detenciones

Qué le endilgan a Piccirillo y a los policías

El 17 de enero pasado, según pudo reconstruir Infobae de fuentes oficiales, el empresario cripto pasó a buscar con su camioneta Audi Q8 a Piccirillo por un hotel de Puerto Madero. El ex de Cirio insistió en ir en el asiento trasero del coche, pese a que estaban los dos solos, porque luego levantarían a la mujer del conductor. También fue llamativo que el ahora detenido llevaba un sobretodo en pleno verano: “Era largo hasta los pies y hacía como 30 grados”.

La cita se concretó en el marco de una deuda que tenía Piccirillo con el empresario cripto de más de 6.000.000 dólares que fue certificada y figura en el expediente. El acreedor le venía pidiendo la reunión y cerraron en una cena para solucionar el tema. Fue en el Palacio Duhau del barrio porteño de Recoleta.

Piccirilo había ido sin la que era su esposa por ese entonces. Alegó que no estaba bien de salud. Incluso, durante la cena se levantó tres veces para hablar por teléfono. Hasta que en la última comunicación, cuando regresó a la mesa, les dijo al empresario cripto y a su esposa: “Me tengo que ir porque Jésica se siente mal”. La respuesta inmediata fue: “Te llevamos a Nordelta”. Según la causa, puso varias excusas y se fue en taxi desde Recoleta. Y desapareció.

Uno de los policías detenidos

Cuando el matrimonio terminó la cena se subió a la camioneta Audi Q8 y emprendió el regreso a su casa. Nunca llegarían sino que terminarían presos. A los pocos metros los pararían agentes de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad.

Según la causa, en la zona del Palacio Duhau había tres coches de la brigada de la Policía de la Ciudad apostados. Los tres arrancaron y comenzaron a seguir al Audi cuando dejó el estacionamiento. Luego, les detuvieron la marcha. La excusa para frenar el coche fue que los vieron discutir y pensaron que se trataba de un caso de violencia de género. Los vidrios de la camioneta eran polarizados.

Los agentes identificaron a los ocupantes de la camioneta y les solicitaron la apertura del baúl: en el interior había un paquete de color negro con 414 gramos de cocaína. Otro ladrillo, pero de 844 gramos, estaba debajo del asiento del conductor junto a pistola calibre 9 milímetros con ocho municiones. El empresario cripto y su esposa fueron arrestados.

Los policías de la Ciudad apresados habían sido separados del cargo el 21 de enero, tres días después de la maniobra

El abogado de las víctimas cuestionó varios puntos del procedimiento policial. Uno de los principales fue que el Audi “cuenta con vidrios polarizados oscuros y estaba cerrado, por lo que resultaría improbable que los policías pudieran ver hacia el interior y advertir la supuesta discusión, especialmente considerando que se encontraban a cierta distancia y que el hecho ocurrió de noche”.

También Gendarmería probó que desde el asiento trasero se puede acceder al baúl del coche. En tanto, el monitoreo de los patrulleros y del Audi permitió a los investigadores concluir que “el personal policial actuó de manera previa y coordinada, efectuando vigilancias y seguimientos sobre un objetivo común representado en los ocupantes del Audi”.

Además, el análisis de los impactos de celdas y antenas de los celulares de los policías imputados y de los móviles policiales determinó que, salvo uno que lo hizo más tarde, todos los policías acusados “se dirigieron al lugar de los hechos aproximadamente a las 20:40 horas del 17 de enero, permaneciendo en la zona hasta las 02:10 del 18, horario en el que la totalidad regresó al punto de inicio, que se estima es la dependencia de la Unidad de Investigaciones de Robo y Hurtos de la Policía de la Ciudad”.

Además de los policías de la Ciudad presos hay un ex PFA

Según la causa, "quienes participaron de la vigilancia contaban con información privilegiada y certera sobre las personas que luego serían interceptadas en el operativo".

Además, el fiscal resaltó que los policías “iniciaron la inspección del rodado sin que existieran circunstancias previas que justificaran razonable y objetivamente la requisa del vehículo, sin motivos de urgencia que ameritaran actuar sin orden judicial y sin convocar testigos para presenciar el procedimiento, en clara inobservancia de las normas legales que resguardan las garantías constitucionales”.

También señaló que los agentes se enfocaron directamente en el lugar donde se encontraron el arma y la droga.

Su defensa

Ante el fiscal Picardi, Piccirillo aseguró en la indagatoria que no tuvo participación en la maniobra realizada el pasado 18 de enero contra el empresario cripto y se refirió brevemente a la deuda que mantenía: “Dio a entender que le había devuelto más o menos la mitad del dinero”.