Violento asalto a una jubilada en Santa Fe: salió al patio de su casa, la maniataron y le robaron más de $2 millones

Ocurrió en una propiedad ubicada en las inmediaciones del Club Sportivo Municipal, en Villa Gobernador Gálvez

Una mujer de 83 años fue asaltada en su casa de la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, al sur de Rosario, por cuatro delincuentes que la redujeron y le robaron una importante cantidad de dinero en efectivo y joyas.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona del Club Sportivo Municipal, mientras la víctima se dirigía al lavadero de su casa, en el patio trasero de la propiedad.

En ese momento, de acuerdo con datos de Cadena 3, los asaltantes la sorprendieron y la empujaron hacia el interior del domicilio. Allí la maniataron, le cubrieron los ojos con una bufanda y le exigieron dinero.

Según se informó, los ladrones se llevaron USD 1.800 dólares y $300.000, además de varias joyas. Tras el robo, huyeron sin causar heridas a la víctima. Por el momento, no hay detenidos. Sin embargo, la Policía investiga el episodio para dar con los responsables del asalto.

Otro violento robo a una anciana

Una anciana de 87 años fue asaltada violentamente por un grupo de delincuentes en su departamento del barrio porteño de Balvanera. Al igual que a la mujer en Santa Fe, la maniataron para robarle joyas y dinero.

El hecho ocurrió luego de una seguidilla de casos similares que se registraron días atrás en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como Parque Patricios, Villa Santa Rita, Monserrat y Palermo.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, la víctima fue identificada como S.M. Su hijo, de 61 años, la encontró atada de pies y manos en su habitación cuando llegó a visitarla este lunes por la tarde, en el quinto piso de un edificio ubicado en la calle Tucumán al 2242.

Además, el hombre encontró todo el departamento revuelto, indicio de que los malvivientes tuvieron tiempo de revisar toda la casa para robar objetos de valor. Al cierre de este artículo todavía no estaba claro el monto del botín que se llevó la banda.

Tras el llamado al 911, al lugar llegaron varios patrulleros de la comisaría vecinal 3C. También una ambulancia del SAME. Los médicos que atendieron a la víctima detectaron escoriaciones en las muñecas por las ataduras, pero no la trasladaron a un hospital porque no sufrió lesiones graves. Al menos, los delincuentes no la golpearon durante el robo.

La Policía tiene registros de cámaras de seguridad que estaban instaladas en el domicilio. Con este material buscarán identificar a los delincuentes, de los que aún no se tienen precisiones.

Además, se sabe que la jubilada vive sola y tiene una empleada que se dedica a su cuidado de forma esporádica. La trabajadora no estaba en el lugar al momento de la entradera.

En el caso tomó intervención el fiscal Eduardo Rosende, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48. Investigará los hechos bajo la carátula de “robo y privación ilegítima de la libertad”, según pudo saber este medio a partir de fuentes del caso.

A mediados de febrero hubo cuatro casos similares en apenas cuatro días.

El último de esta seguidilla se registró en el barrio Villa Santa Rita, a metros de la avenida Nazca. Un matrimonio de 72 y 79 años fue sorprendido por dos ladrones que entraron por la puerta de su departamento del cuarto piso, sin violentar el ingreso. La pareja fue maniatada y asaltada.

Todo sucedió en la calle Remedios de Escalada de San Martín al 2800, lugar al que acudieron policías de la Ciudad de la comisaría vecinal 11A.