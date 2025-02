Cayó el único prófugo por el crimen de la hincha de Rosario Central qatacada a piedrazos tras el clásico con Newell’s

A un año y cinco meses del asesinato de Ivana Garcilazo (32), la joven hincha de Rosario Central que fue atacada a piedrazos por simpatizantes de Newell’s tras el clásico disputado entre ambos equipos el 30 de septiembre de 2023, cayó el último involucrado en el homicidio. Se trata de Damián Reinfestuel (43), quien fue arrestado en un operativo de la Interpol en una localidad cercana a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

El fiscal Gastón Ávila, a cargo de la investigación, había anunciado desde un primer momento que Reinfestuel, profesor de química, se había ido a Bolivia en los días posteriores al crimen a través de un paso fronterizo no habilitado. Incluso familiares de la víctima viajaron al vecino país para pedir colaboración a las autoridades bolivianas para dar con su captura.

De acuerdo a la teoría del caso, después del partido clásico, Garcilazo salió con su moto desde el estadio de Rosario Central, el Gigante de Arroyito, rumbo a su casa. En la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo, a una cuadra de la cancha de Newell’s, el Coloso Marcelo Bielsa, tres personas le tiraron piedras, y una de ellas impactó en su cabeza, lo que provocó su caída al piso y fallecimiento en el acto.

La imagen que hacen circular los hinchas de Rosario Central por Europa

A partir de un valioso testimonio de un taxista que vio la agresión, de las cámaras de videovigilancia de toda la zona y de personas que reconocieron a los atacantes, el fiscal llevó a audiencia imputativa a Ariel Matías Cabrera (43) y Juan José “Tuerca” Massón (41), quienes quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. Además, pidió la captura a la Interpol de Reinfestuel.

Ávila, al dar detalles del caso, comentó en conferencia de prensa que ni bien cometió el homicidio, el profesor de química había pasado parte de enfermo en los dos establecimientos educativos en los que trabajaba y posteriormente renunció. Se presume que después de eso se fue a Bolivia “con una mochila y una carpa”, según afirmó por entonces el funcionario judicial.

Después del asesinato, Newell’s anunció que había suspendido los carnets de socios de Cabrera, Massón y Reinfestuel, los únicos sospechados del ataque.

El crimen de Garcilazo

Todo sucedió el 30 de septiembre de 2023 luego del clásico entre Newell’s y Rosario Central. Según pudo saber Infobae, iba en una moto con su pareja por Ovidio Lagos en dirección al sur de Rosario. En circunstancias que no pudieron ser esclarecidas por completo, la mujer fue agredida con una piedra en el cráneo y cayó al suelo. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias acudió de forma urgente, pero no pudo hacer nada.

El lugar en el que mataron a la hincha de Rosario Central

En la escena del crimen se secuestraron piedras que habrían sido utilizadas por los agresores. De inmediato, se apersonó el que era el ministro de Seguridad en ese momento, Claudio Brilloni, que venía de monitorear el operativo llevado a cabo en la cancha de Rosario Central, donde se jugó el partido en la tarde de este sábado.

“Había tipos que tiraban cascotes a los que pasaban con ropa de Rosario Central. Ella era repartidora de Rappi, siempre usaba casco, pero se ve que esta vez no. No nos entra en el cuerpo tanta bronca. No puede ser que un partido haya generado esto”, comentó a este medio un familiar de la víctima en ese momento. Esos hombres eran Cabrera, Reifenstuel y Massón.