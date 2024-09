La familia de la hincha de Rosario Central asesinada sospecha que el atacante prófugo se encuentra en Europa

La familia continúa con la búsqueda del asesino que continúa prófugo (Télam)

A casi un año del crimen de la hincha de Rosario Central, Ivana Garcilazo, la familia de la joven sospecha que el único atacante que se encuentra prófugo está en Europa, por lo que algunos simpatizantes del club que viven en Europa empapelaron con su rostro las calles de las principales ciudades.

Se trata de Damián Reifenstuel, el profesor de química que se dio a la fuga luego del asesinato de Garcilazo. Él junto a Ariel Cabrera, el único detenido hasta el momento, están señalados de ser quienes mataron de un piedrazo a la joven en las inmediaciones del Colo Marcelo Bielsa, el estadio de Newell’s, después del clásico que se disputó en el Gigante de Arroyito a fines de septiembre del año pasado.

Desde entonces, recae sobre Reifenstuel un pedido de captura internacional. En este contexto, la familia de la víctima cree que el hombre se encuentra en alguna ciudad de Europa, por lo que se inició una campaña para que pueda ser identificado. “Distintas Peñas canallas se tomaron el trabajo de difundir la imagen de Reifenstuel por todo Europa. Las van pegando en los subtes, los metros y demás lugares donde pueda ser visto parta quizás, encontrarlo”, aseguró en un diálogo con el medio local Rosario3, Laura, la hermana de Ivana.

La mujer consideró también que “alguien lo debe estar ayudando para que siga prófugo”. Por esto mismo, pidió que las autoridades no dejen de buscarlo y mencionó que el fiscal que investiga el crimen solicitó que se ofrezca una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que pueda aportar información sobre su paradero, pero aún su pedido no tuvo respuesta.

La imagen que hacen circular los hinchas de Rosario Central por Europa

Apenas un mes después del crimen, la familia aseguró que el hombre se encontraba en Bolivia; en consecuencia, dos allegados de Ivana viajaron directamente hacia el país vecino para encontrarlo tras recibir como pista que había sido visto en la localidad de Santa Cruz de las Sierras. Según mencionó la familia en esa oportunidad, habría sido visto limpiando vidrios en un semáforo.

Respecto a esto, Laura alegó que no tienen certezas que indiquen que se haya ido de Bolivia, pero planteó que el prófugo tiene una familia que lo puede ayudar y recursos para viajar.

Cerca de cumplirse un año del asesinato, la familia organizó una misa en honor a Ivana. Tendrá lugar el próximo lunes 30 de septiembre a las 19 horas en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y solicitaron colaborar con alimentos no perecederos y ropa en buen estado.

El crimen de Garcilazo

Todo sucedió el 30 de septiembre de 2023 luego del clásico entre Newell’s y Rosario Central. Según pudo saber Infobae, iba en una moto con su pareja por Ovidio Lagos en dirección al sur de Rosario. En circunstancias que no pudieron ser esclarecidas por completo, la mujer fue agredida con una piedra en el cráneo y cayó al suelo. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias acudió de forma urgente, pero no pudo hacer nada.

El lugar en donde asesinaron a Ivana

En la escena del crimen se secuestraron piedras que habrían sido utilizadas por los agresores. De inmediato, se apersonó el que era el ministro de Seguridad en ese momento, Claudio Brilloni, que venía de monitorear el operativo llevado a cabo en la cancha de Rosario Central, donde se jugó el partido en la tarde de este sábado.

“Había tipos que tiraban cascotes a los que pasaban con ropa de Rosario Central. Ella era repartidora de Rappi, siempre usaba casco, pero se ve que esta vez no. No nos entra en el cuerpo tanta bronca. No puede ser que un partido haya generado esto”, comentó a este medio un familiar de la víctima en ese momento. Esos hombres eran Cabrera, Reifenstuel y un tercer implicado que aún no fue identificado.