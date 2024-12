Pidieron cadena perpetua para una mujer que asesinó a su novio de una puñalada en Almirante Brown

Nicolás Guevara tenía 21 años y fue asesinado de una puñalada en el pecho

Durante la audiencia de este jueves, pidieron cadena perpetua para Jennifer Valdez, de 33 años, quien está imputada por el delito de “homicidio calificado por la relación de pareja” por asesinar de una puñalada en el pecho a su novio Nicolás Guevara, de 21 años, en la localidad de San José, partido de Almirante Brown.

Según dio a conocer Diario Conurbano, la solicitud fue hecha por la fiscal Leila Selem en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora. A su vez, argumentó que la acusada no fue víctima de violencia de género, tal como había planteado durante su declaración del último viernes.

“No hubo una agresión como para que ella se defendiera. Hubo una pelea, una discusión entre una pareja tóxica, como se denomina hoy”, sentenció la fiscal. Además, puso foco en las declaraciones que brindaron los familiares de la víctima, quienes remarcaron que Valdez era una mujer “controladora” y enfatizaron que tanto Nicolás como ella peleaban mucho como pareja. “Iban y volvían todo el tiempo”, añadió.

Selem también se refirió a una parte de las pruebas recolectadas que constan de mensajes y audios por WhatsApp entre ambos. En este sentido, se refirió a “situaciones de pelea, reproches y celos cruzados”. Y en la misma línea, la fiscal insistió en que Valdez no fue víctima de violencia de género ni estaba aislada de sus amigas.

El episodio ocurrió en una vivienda situada sobre la calle Nother al 5100 en San José (Crédito: Google Maps)

De acuerdo a la información publicada por el mismo medio, durante sus alegatos, Selem citó los testimonios de dos parejas anteriores de la víctima y sostuvo que “jamás fue violento con ellas”.

Por último, no se opuso a que la imputada cumpla la condena mediante el régimen de prisión domiciliaria. No obstante, solicitó que sea sumamente controlada. Se trata de un pedido que había hecho la defensa, que es llevada adelante por Martín Garais. Su argumento se basó en que Jennifer es el sostén de la casa y que debe cuidar de sus dos hijos menores de edad.

Por otro lado, el abogado defensor subrayó que todo se desencadenó en medio de un episodio de violencia de género. “Él ingresó al domicilio sin consentimiento y cuando ella abrió la puerta, entró por la fuerza. No se quería ir. Hubo golpes y ella se lo quiso sacar de encima. Ella dijo que no lo quiso matar”, señaló.

El viernes pasado, durante su declaración, la imputada sostuvo que sufrió violencia y que se defendió “de la peor manera”. “Llamá a quien quieras, yo de acá no me voy”, contó sobre las palabras que, supuestamente, le habría dicho su novio al arribar a su domicilio. “Me pegó y me defendí”, concluyó Valdez.

De acuerdo a la versión que brindó, después de haber herido a su pareja, salió a la calle para pedir ayuda a los vecinos. Entonces, un hombre del barrio junto a su hermano cargaron a la víctima en un vehículo y lo llevaron de urgencia al hospital.

Asimismo, relató diversos hechos violentos que, presuntamente, ocurrieron con su pareja. Y agregó: “Él era celoso. Me hacía problemas por mis amigas y me revisaba el celular porque decía que estaba con alguien”. “Ya no quería discutir frente a mis hijos. Le dije que ya habíamos pasado los límites”, aseveró.

Nicolás Guevara, un joven de 21 años, murió de una puñalada en el pecho, en un domicilio de la calle Nother al 5100 en la localidad bonaerense de San José. Fue trasladado al Hospital Arturo Oñativia, ubicado sobre la calle Ramón Carrillo y a poco menos de dos kilómetros del lugar del hecho, en Rafael Calzada. Falleció horas más tarde de haber ingresado al centro de salud.