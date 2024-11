La violenta reacción de un hombre tras un accidente en La Plata: “Se bajó diciendo que me iba a matar”

Pelea tras un accidente en La Plata

Dos autos fueron protagonistas de un siniestro vial el pasado domingo por la mañana, en la intersección de Diagonal 75 y Calle 15, de La Plata. A pesar de que los ocupantes no sufrieron heridas de gravedad al momento del choque, uno de los conductores, un joven de 23 años, fue brutalmente golpeado por el dueño del otro vehículo, también involucrado en el choque. El momento de la agresión quedó grabado por una cámara de seguridad y ahora el atacante enfrenta una acusación por lesiones.

La víctima contó a la prensa los detalles del ataque que recibió y las secuelas que le quedaron tras los golpes. “Sigo golpeado, con moretones, hoy tengo que ir a hacerme estudios porque estuve orinando con sangre”, detalló el portal 0221. “Es una zona complicada por la diagonal y no se ve mucho, yo intenté frenar y esquivar la camioneta”, indicó.

En las imágenes se puede ver como una camioneta Fiat Fiorino, que circulaba por Diagonal 75, recibió el impacto de un auto blanco que venía por Calle 15. Debido al choque, ambos vehículos se detuvieron y los conductores se bajaron. Pero el hombre de la Fiorino se dirigió hacia el otro conductor, el muchacho de 23, haciendo movimientos con los brazos, en lo que parecería ser una especie de reproche.

Sin mediar diálogo de por medio, el hombre de 50 años tomó por el cuello al joven y una vez en el piso, comenzó a darle una seguidilla de golpes de puño en la cara y la cabeza. “Después del choque el tipo se bajó agresivo diciendo que me iba a matar, me taclea y me empieza a pegar piñas en la cabeza”, relató el joven a TN.

Una mujer, que acompañaba al agresor, se acercó a la escena e intentó frenar la golpiza, pero no pudo. “Cuando lo tenía tirado encima me decía que me iba a matar, yo esperaba lo peor, tengo un huevo en la mandíbula del impacto de la cabeza contra el piso”, continuó contando el chico, que al momento del accidente iba acompañado de su hija. El atacante se detuvo cuando varios vecinos se acercaron al lugar para poder asistir a la víctima.

En su relato, el joven agregó que en el choque, no se había hecho nada; sin embargo, quedó gravemente herido, luego de los golpes recibió del otro conductor y por lo cual debió recibir asistencia médica. Tras lo sucedido, el agresor abandonó el lugar.

La Fiscalía de La Plata calificó el incidente vial como “lesiones leves en contexto de incidente vial”, pero la víctima solicita que se investigue como un caso doloso. Este cambio en la calificación legal podría tener implicaciones significativas en el curso de la investigación y en las posibles sanciones para el agresor.

El caso ha avanzado gracias a una grabación que proporcionó información crucial para la investigación. Además, los testimonios de los vecinos han sido fundamentales para identificar al presunto agresor, según las autoridades judiciales. Estos elementos han permitido a la Fiscalía avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía continúa trabajando en el caso, recopilando pruebas y testimonios que puedan sustentar la acusación. La decisión final sobre la recalificación del delito dependerá de la evaluación de todas las evidencias presentadas.

