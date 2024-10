“¡Matalo!”: asesinaron a un joven de 18 años en General Rodríguez y los vecinos incendiaron la casa de los sospechosos

El joven asesinado en General Rodríguez, Ezequiel Santillán

Un joven de 18 años fue asesinado ayer mientras caminaba por las calles del barrio Altos del Oeste, en la localidad bonaerense de General Rodríguez. La víctima fue identificada como Hernán Ezequiel Santillán y aún no está claro el móvil del crimen, que está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia.

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, cerca de las 3. La víctima estaba acompañada por un amigo. Por circunstancias que se están investigando, ambos fueron atacados a tiros mientras pasaban por la esquina de las calles Hudson y Bolivia.

En esa intersección reside una pareja que está siendo buscada por la Justicia. Los primeros testimonios recabados en la investigación indican que ambos vecinos venden drogas. De hecho, en las redes sociales fueron descritos como conocidos “tranzas” de la zona.

Entre los investigadores surgió la sospecha de que Santillán y su compañero habían ido al lugar a comprar droga. Sin embargo, el amigo del joven de 18 años lo desmintió al ser interrogado: aseguró que antes solía hacerlo, pero esa noche no, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

La casa incendiada de los acusados (Captura de video/Semanario Actualidad)

El amigo afirmó que en ese momento se dirigían a un kiosco y que, al pasar por el lugar, el dueño de la casa ubicada en esa esquina sacó un arma de fuego y comenzó a disparar, mientras su mujer gritaba repetidamente: “¡Matalo!”. Esto último fue corroborado por otros testigos, quienes brindaron la misma versión ante la fiscalía, según confirmaron las fuentes consultadas.

Santillán recibió un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes, pero no hubo nada que hacer: al ingresar, ya había fallecido. Su compañero, por su parte, recibió el roce de un proyectil en una pierna. Efectivos de la Comisaría Segunda de General Rodríguez y del Comando de Patrullas trabajaron en la escena del crimen.

Durante el viernes, familiares, amigos y vecinos de Santillán se dirigieron al domicilio de los sospechosos, pero no había nadie. En represalia, incendiaron la vivienda y cortaron el tránsito sobre la Ruta Provincial N°7 en reclamo de justicia y seguridad.

Familiares y amigos de la víctima reclamaron justicia

Mientras se esperan avances en la investigación, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza por lo ocurrido. “Dejaron a una madre destrozada. La Policía sabe quiénes son y no hacen nada. Nadie le va a devolver la vida a nuestro amigo, nadie le va a devolver su hijo a esa madre destrozada, pero vamos a hacer hasta lo imposible para que caigan todos los responsables”, reclamó en Facebook una amiga de Santillán, a quien apodaban “Pumi”.

“¿Con qué necesidad sacarle la vida a un pibito que no se metía con nadie, que no tenía maldad para nada? Desde chiquito te conozco, y, la verdad, es horrible saber que estos tranzas de mierda te sacaron la vida como si nada. No tiene perdón de Dios. Que se haga justicia por Pumi y que estos HDP paguen de la peor manera. Fuerza para la familia Santillán y un abrazo al cielo, Pumi. Siempre presente, amiguito”, escribió otro.

Entre los mensajes, también surgieron críticas de los vecinos hacia la intendencia por la inseguridad en el barrio. “Altos del Oeste se les fue de las manos. Todas las noches desfilan los pibes para los tranzas, vaciándonos las casas a los vecinos. Estamos todos re cansados. Mucha droga, mucho chorro y ningún control”, afirmó una usuaria en la mencionada red social.