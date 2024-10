Tras una persecución, la policía detuvo a un menor que robó un auto y cayó a una acequia en Mendoza

El auto cayó en la acequia tras la persecución (Ministerio de Seguridad y Justicia)

La policía de Las Heras, Mendoza, detuvo este miércoles 23 de octubre a un adolescente de 15 años. ¿El motivo? El joven le robó el auto a un conductor de una aplicación de viajes mientras esperaba a un pasajero. Tras una larga persecución que terminó con el rodado incrustado en una acequia, lograron arrestar al delincuente.

El hecho ocurrió entre las calles Cacheuta y 17 de octubre. La víctima fue reducida a punta de pistola por dos jóvenes que le robaron el Chevrolet Prisma que conducía en ese momento. El viaje había sido pedido por dos mujeres, que le indicaron al conductor que aguardaban a una tercera persona. Sin embargo, eso no sucedió y en su lugar cayeron los ladrones armados, que tomaron el control del vehículo y escaparon con las dos pasajeras.

El chofer, un hombre de 42 años, logró localizar a personal del Grupo Urbana Municipal (GUM) en la calle Almirante Brown e inmediatamente dieron aviso a la Comisaría. En ese momento se inició una intensa búsqueda. Tras varias horas de patrullajes, los efectivos de la Unidad de Acción Preventiva localizaron al vehículo robado en las calles Bufano y Resistencia.

Uno de los delincuentes que tomó el control del auto intentó darse a la fuga al notar la presencia policial, pero a las pocas cuadras perdió el control y cayó en una acequia. Las autoridades policiales lo detuvieron y lo trasladaron a la Comisaría 36°.

Debido a que se trata de un menor de edad, la Oficina Fiscal Nº 2 Las Heras ordenó que el chico fuera trasladado en calidad de guarda a la sede judicial. Además, se ordenó localizar a sus progenitores, así como también chequear sus antecedentes y darle intervención a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), que por sus conocimientos técnicos y prácticos diversos se organizan para alcanzar un objetivo en común.

Detuvieron a cuatro policías en Moreno con un auto con patente falsa y una moto robada

Los policías detenidos en Moreno por un robo (Primer Plano Online)

Lo ocurrido en el partido bonaerense de Moreno el fin de semana generó interrogantes entre los altos mandos de la Policía Bonaerense. Cuatro efectivos fueron arrestados por sus propios colegas al ser sorprendidos en un auto con una patente falsa y en una moto con pedido de secuestro por robo. Uno de los implicados ya había sido desafectado de la Fuerza por causas similares, mientras que otro se encontraba en estado de ebriedad y, al ser detenido, “se largó a llorar al entregarse a las autoridades”, según contó Infobae.

Los cuatro policías involucrados, tres hombres y una mujer, fueron removidos de sus funciones por la dirección general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, mientras que el fiscal Federico Soñora, de la UFI N°4 de Moreno, los investiga por encubrimiento agravado. El fiscal solicitó formalmente la detención de los tres agentes que viajaban en el auto con patente apócrifa, incluido el que ya tenía antecedentes por delitos similares.

“El fiscal tiene demasiadas sospechas sobre los tres que fueron apresados en el auto con dominio falso. Los dos policías no declararon cuando los indagó, pero la agente sí y dijo que se subió porque los conocía, pero que no sabía que era robado. El tema es que también le faltaba una de las patentes al vehículo y no pudo no darse cuenta”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

El arresto de los policías comenzó en una estación de servicio ubicada en la avenida Del Libertador y la colectora del Acceso Oeste. Un Toyota Corolla negro sin patente trasera llamó la atención de dos agentes de la división motorizada de la Policía Bonaerense. Al revisar el dominio del vehículo, descubrieron que no coincidía con el auto y que tenía un pedido de secuestro activo desde agosto. La sorpresa fue mayor cuando los ocupantes, dos hombres y una mujer, se identificaron como miembros de la Bonaerense.