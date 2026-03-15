El álbum de fotos de Jimena Barón por la fiesta inolvidable de cumpleaños de su hijo Momo: “Triunfar es esto”

La cantante compartió sus sensaciones sobre la celebración familiar que tuvo su hijo mayor (Video: Instagram)

Jimena Barón celebró el cumpleaños número 11 de su hijo Morrison, conocido como Momo, con una fiesta al aire libre que incluyó juegos inflables, piscina, toro mecánico y la presencia de toda la familia. Durante la jornada, la cantante compartió en redes sociales un mensaje donde afirmó que “triunfar es esto”, en referencia a la felicidad de ver reunidos a sus hijos y seres queridos. El festejo, con menú de panchos y hamburguesas, fue uno de los eventos más destacados del año para la artista.

La fiesta organizada por Jimena Barón para Momo reunió a amigos y familiares en un espacio verde con variedad de juegos y actividades, en una fecha significativa para la familia. El evento incluyó una torta decorada con la temática de Boca Juniors, club preferido del homenajeado, y la participación activa de todos los hermanos de Momo. La decoración reflejó los colores del equipo, tanto en la torta de cumpleaños como en la camiseta elegida por el niño para la ocasión.

Jimena Barón compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje sobre la maternidad y el crecimiento de Momo (Instagram)

El toro mecánico se convirtió en el atractivo principal de la celebración organizada por Jimena Barón para su hijo Momo (Instagram: @jmena)

Entre los detalles más comentados, sobresalió la presencia de un toro mecánico, uno de los atractivos principales de la jornada. Tanto la propia Barón como su pareja, Matías Palleiro, subieron al aparato, lo que provocó risas entre los invitados y viralidad en redes sociales. Las imágenes de los tres hermanos —Momo, el pequeño Arturo (hijo de Barón y Palleiro) y Gianluca Osvaldo (fruto de la relación de Jimena con Daniel Osvaldo)— fueron ampliamente compartidas por la cantante.

Familiares y amigos participaron activamente en el cumpleaños número once de Morrison Osvaldo, conocido como Momo (Instagram: @jmena)

La artista consideró la felicidad familiar y la unión como el verdadero triunfo en su vida, por encima de cualquier otro logro (Instagram: @jmena)

Los mensajes y reflexiones de Jimena Barón

La artista dedicó a su hijo un extenso mensaje, repasando su experiencia como madre y el impacto positivo de la llegada de Momo a su vida. Barón escribió: “Momo: Mi primer amor. Mi compañero de vida y montañas rusas. De olas, de mates, de risas. Mi compañero de la vida multicolor. Mi todo terreno. Mi mejor plan. Mi bebé para siempre. Mi guía, en la luz y la oscuridad, mi faro. Mi fuerza, que ya la tenía pero me la hiciste un superpoder. Mi debilidad, que me costaba pero me ablandaste como un bizcochito”, expresó en redes.

La torta de cumpleaños temática de Boca Juniors fue uno de los detalles destacados del festejo familiar (Instagram: @jmena)

Barón destacó el papel fundamental de su pareja, Matías Palleiro, quien colaboró de manera significativa durante la fiesta (Instagram: @jmena)

El menú elegido para el cumpleaños de Momo: panchos servidos en bandeja para los invitados durante el festejo al aire libre (Instagram: @jmena)

Luego, añadió: “Siendo egoísta, sos lo mejor que me pasó en la vida y la vida tiene otro sentido desde que vos existís conmigo”. Y su reflexión siguió: “Y vos, sos amor. Sos dulzura. Sos contacto físico y besos (muchos). Sos empatía con todos. Sos aventura y adrenalina. Sos calma y disfrute. Sos agradecido, de lo grande y lo chiquito. Sos risas. Sos curiosidad. Sos charlas largas. Sos dramas cortos (por suerte). Sos sensible como las olas que te gusta surfear y fuerte como todo ese océano”.

“Talentoso como pocos, todo si y todo lo haces bien. Tenés una energía arrolladora y una pasión por la vida misma que contagia a todos”, escribió la actriz antes de cerrar su posteo. “Momito, haces de la vida una fiesta. Sos el mejor compañero que me pudo tocar. Gracias hijo por marcar el camino. Que tengas todo lo que mereces. Feliz cumpleaños, te amo”, concluyó. Y dejó como firma: “Mamá, que siempre, siempre va a estar y eso es lo mejor que puede pasarme”.

La celebración incluyó hamburguesas para los invitados de la fiesta (Instagram: @jmena)

la celebración incluyó comida casera preparada en el momento para los invitados de la fiesta (Instagram: @jmena)

La piscina fue uno de los espacios más concurridos de la fiesta: amigos y familiares disfrutaron de una tarde de juegos y agua durante el festejo de Momo (Instagram: @jmena)

La dinámica familiar y el rol de la pareja

Durante la celebración, la cantante reconoció el papel de su pareja en la dinámica familiar. Barón señaló: “Para mí triunfar es esto”. Luego, continuó describiendo en su posteo de Instagram: "Es mi familia, mis hijos contentos, una bandeja con panchos, pasto, si se puede pileta, los amigos de mis hijos también contentos y un hombre que me ayuda con amor incondicional y quiere a los míos como suyos. No tanto más, que aprendí que es un montonazo”.