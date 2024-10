La Policía Federal empezó a usar pistolas Taser en las estaciones de tren y terminales de ómnibus

Demostración de uso de la pistola taser en la Escuela de Cadetes de la PFA

Desde este jueves, la Policía Federal Argentina (PFA) comenzó a usar pistolas taser en estaciones de tren y terminales de ómnibus. La medida ya había sido anunciada en mayo pasado, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el armamento no letal en la Escuela de Cadetes “Juan Ángel Pirker”.

La implementación de las Taser en la prevención del delito es parte del programa “Estaciones Seguras”, que llevan adelante la cartera de Seguridad y la secretaría de Transporte, que conduce Franco Mogetta. Ahora fue la propia Bullrich quien confirmó, a través de su cuenta de X, que ya entró en vigencia su uso.

“Estaciones seguras: a partir de hoy la PFA empieza a usar pistolas Taser en estaciones de trenes y terminales de ómnibus”, posteó la ministra de Seguridad.

Esta propuesta dispone que, en la zona de molinetes, habrá policías que en sus celulares tendrán acceso al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) donde podrán consultar si una persona tiene pedido de captura o alguna medida restrictiva de manera inmediata.

Así son las pistolas taser que se usan en las estaciones de tren

La combinación del monitoreo a través de una herramienta como el SIFCOP, más las pistolas no letales, “será de suma importancia para mantener el orden y prevenir el delito en las líneas de trenes que transportan más de 30 millones de personas por mes”, resaltaron desde el Ministerio de Seguridad cuando presentaron el proyecto, hace poco más de cuatro meses.

En la presentación de las pistolas, que incluyó una demostración de la PFA sobre su uso, la ministra Bullrich había declarado: “Hoy damos un paso más para que los argentinos que viajan todos los días en tren puedan hacerlo sin tener miedo de ser víctimas de algún delito mientras van a su trabajo o regresan a su casa. Venimos trabajando en conjunto con la Policía Federal y la Secretaría de Transporte de la Nación en el programa Estaciones Seguras, con el objetivo de evitar robos, arrebatos, situaciones de acoso o venta de drogas, delitos que tienen lugar en las cercanías de las estaciones y en los trenes mismos”.

En cuanto a las Taser en particular, evaluó: “Es una herramienta que nos permite ir directamente a la persona que se quiere inmovilizar. A diferencia de un arma 9 mm, una Taser no genera una situación que puede traer consecuencias no deseadas. La PFA va a poder trabajar con un arma moderna, este es el último modelo de las Tasers que han venido. Se cambió el modelo del 2019 porque quedaron obsoletas. Este nuevo modelo conjuga cámaras que serán monitoreadas en el Centro de Comando y Control”.

“Estamos orgullosos de poder incorporar esta arma después de muchos años de discusión en la Argentina. Discusiones que hoy nos llevan a tener estas armas en trenes. Luego seguiremos por otros lugares, ya han visto hace poco la incorporación del modelo de armas BYRNA en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y dentro de poco tenemos otra sorpresa, pero todavía no se las vamos a contar”, concluyó la ministra.

La Policía de la Ciudad ya usa las Byrna

En aquel momento se había informado que el lote de armas que se destinaron a la Policía Federal incluye 100 unidades, aunque ese número se ampliará a medida que avancen las etapas del programa.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires este mes debería haberse completado las primeras 500 pistolas Byrna, otro tipo de armas de baja letalidad que funcionan a aire comprimido y a una distancia de 20 metros. En septiembre habían comenzado con 385, ya que no todos los efectivos de la fuerza tienen hecha la capacitación correspondiente.

La medida se enmarca dentro de la política de seguridad del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Estas armas hacen la diferencia a la hora de proteger a nuestra policía y a los vecinos, y también a la hora de disuadir y neutralizar a los delincuentes. Ahora el policía tiene una instancia preventiva más, antes de que el delincuente saque su arma”, afirmó.