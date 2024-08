Condenaron a reclusión perpetua al principal acusado del crimen del joven trans Tehuel de la Torre

Tehuel de la Torre, la víctima, desaparecido hasta hoy

Luis Alberto Ramos, el principal acusado por el asesinato y desaparición de Tehuel de la Torre fue condenado a reclusión perpetua.

La pena fue dictada Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, luego de que la fiscalía y la querella pidieran prisión perpetua para Ramos, quien llegó imputado por el delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género y fue sentenciado por la misma calificación. El Tribunal estuvo integrado por los magistrados Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo.

En la jornada previa del primer juicio por la desaparición del joven trans, ocurrida en marzo de 2021, se leyeron los alegatos. El fiscal Juan Pablo Caniggia y la querella, a cargo de los abogados Flavia Centurión y Cristian González, solicitaron la pena máxima de cárcel para Ramos. La defensa había solicitado la absolución.

Según la acusación, Ramos citó a Tehuel el 11 de marzo de 2021 en su casa de Alejandro Korn para un supuesto trabajo de mozo en un evento. El celular del joven trans luego fue encontrado quemado. Las manchas de la sangre de Tehuel fueron halladas en la casa. El cuerpo sigue sin ser hallado hasta hoy. El condenado fue considerado reincidente, al haber sido condenado por su participación en un homicidio cometido en 2009.

Con respecto al otro acusado, Oscar Montes, se espera a que se determine cuándo se llevará a cabo el juicio por jurados al que será sometido

Marzo de 2022: marcha en CABA a un año de la desaparición de Tehuel (Nicolás Stulberg)

“Fue un impacto muy fuerte ver las fotos y los videos de la sangre que estaba en la pared de la casa de Ramos. Mostraron fotos que yo no había visto, porque no me las habían querido mostrar. Y después mostraron el video en el que se ve a Tehuel pasar por un supermercado chino a una determinada hora, como decía la investigación”, contó Norma Nahuelcurá, la mamá de Teheul, a Infobae, semanas atrás tras los alegatos.

Y siguió: “Eso fue lo peor porque, en ese momento, ya había visto lo de la sangre… Fue muy, muy fuerte para mí. Y el primer día también fue muy emotivo porque estaba nerviosa de estar acá”.

El reclamo por la desaparición y asesinato de Tehuel se convirtió a lo largo de los últimos años en una consigna clave para los colectivos LGBTQ, un símbolo de la violencia contra personas trans que despertó sucesivas marchas y pintadas a lo largo del país

Norma Nahuelcurá, la madre de Tehuel, junto a parte de su equipo jurídico

El caso

En noviembre de 2021, la Justicia resolvió acusar a los dos detenidos por el delito de homicidio en contexto de odio a la identidad de género. De esa manera, aunque sin el hallazgo del cuerpo, los investigadores asumieron lo que durante esos meses fue una intuición que nadie se animaba a confirmar oficialmente: que el crimen era el escenario más factible.

Originalmente, Ramos y Montes habían sido acusados por encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y falso testimonio. Sin embargo, fueron elevados a juicio por asesinato.

Ambos acusados, según acusó la fiscal Karina Guyot, fueron los últimos que estuvieron con Tehuel. El joven fue hasta la casa de Ramos ese 11 de marzo de 2021. Algunos testigos aseguraron que fue a acordar cuestiones sobre un trabajo. No está confirmado a qué fue, pero sí se sabe que estuvo allí y nunca volvió a su casa.

Los sospechosos aseguraron a la Policía Bonaerense que Tehuel había estado allí, pero que se fue temprano. Sin embargo, una foto de los tres, tomada a las 20.42 del 11 de marzo en la casa de Ramos y encontrada en la cuenta de Google del joven trans, derribó esa versión.

La recompensa para quien entregue información para encontrar el cuerpo

Además, los investigadores encontraron la campera del joven y su celular prendidos fuego en la puerta de la casa de uno de los acusados y meses más tarde las pruebas de ADN confirmaron que una mancha de sangre hallada en la pared interior del hogar de Ramos coincidía con el patrón genético de la familia del joven desaparecido.

En los meses que siguieron, la fiscal Guyot ordenó varios allanamientos y rastrillajes con policías y antropólogos en basurales, campos, bañados y hasta en un santuario de San La Muerte y en un criadero de chanchos. Todos los procedimientos terminaron sin éxito.

Tal como en el caso de Loan Danilo Peña, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece desde marzo de 2022 una recompensa de $5 millones por quien aporte datos certeros para encontrar los restos de Tehuel y que sigue vigente.