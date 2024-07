Caso Loan: la esperada pericia al celular del marino y la testigo que puede poner en jaque al ex comisario

Nada se sabe de Loan desde el 13 de junio pasado y en la causa no hay pistas certeras sobre qué le sucedió. Julieta y el celular de Pérez pueden ser clave

Loan Danilo Peña (5) desapareció del paraje rural Algarrobal el 13 de junio pasado. Hace 43 días que nada se sabe del niño al que se busca más allá de las fronteras de su Corrientes natal. En la causa son varios los indicios, pero pocas las pruebas y, mucho menos, las certezas sobre lo que le sucedió. Caído el ADN, con indagatorias a los detenidos poco confiables y rastrillajes que dejan sabor a poco, el detalle de los teléfonos de los involucrados y el testimonio de los vecinos son la esperanza de la investigación que encabeza la jueza Cristina Pozzer Penzo.

En ese contexto, los fiscales federales Mariano de Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, los dos últimos de la Protex, esperan con ansias una pericia al celular del capitán de navío (RE) Carlos Pérez preso por la sustracción del menor, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación.

Es que descubrieron los investigadores que de ese teléfono se borraron mensajes correspondientes al 13 y 14 de junio pasado, días clave si los hay: fue la desaparición de Loan y, al día siguiente, el hallazgo del botín, luego de una madrugada en la que una falsa pista aludía a la aparición del niño.

“Lo raro que tiene esto es que esos mensajes se borraron cuando Pérez ya estaba detenido y el teléfono estaba secuestrado. Lo que se busca saber, además de ver qué se puede recuperar, es si esa eliminación del contenido del 13 y 14 de junio se hizo de forma remota o física”, le explicaron a este medio fuentes con acceso al expediente.

Mientras se aguarda esa pericia clave, para este viernes se espera un peritaje en la zona donde se halló el botín de Loan: la zapatilla que los investigadores creen que plantó Laudelina Peña. La diligencia se conoció luego de que los jefes de la Policía Federal instalados en Goya se entrevistaran con la jueza y, luego, participaran de un cónclave en la zona cero, el lugar donde se vio a Loan por última vez, ubicado entre la casa de la abuela Catalina y el naranjal en el paraje Algarrobal.

En tanto, para las 10 de este viernes, la jueza Pozzer Penzo citó a una vecina de 9 de Julio de nombre Julieta para declarar como testigo en la causa. ¿Quién es? Se trata de la mujer que este jueves contó que el día de la desaparición de Loan estuvo almorzando con el ex comisario Maciel en el pueblo por los festejos de San Antonio.

“Él estaba comiendo frente a mi mesa, desde las 14 hasta 15.30, 15.40. Estaba con un policía... Nos cayó tan mal la noticia del nene desaparecido que no podíamos ingerir bocado y él seguía comiendo como si nada”, relató Julieta en diálogo con C5N. No sabe hacia dónde fue.

Walter Maciel

Hay que recordar que Maciel, en su ampliación de la indagatoria de este miércoles, dio un relato de cómo se enteró de la desaparición de Loan: “Me enteré por un llamado telefónico por parte del oficial Torres. Me dice que había desaparecido un menor de edad en el paraje Algarrobal. Le pregunto qué había averiguado y me dijo que se había entrevistado con Victoria Caillava”.

Luego narraría que pidió que lo pasen a buscar por su “domicilio particular”. Y agregó: “Entre las 16 y las 16.05 recibo un llamado de un número no agendado, que era Victoria Caillava. Le dije que ya nos estábamos dirigiendo al lugar. Vamos al lugar con Cáceres, Chamorro, Robledo y Torres”. Los otros policías de la localidad de 9 de Julio a los que se les secuestró el celular.

Pero la vecina Julieta, ante la TV, no sólo habló sobre Maciel y lo ubicó en tiempo y espacio mientras se conocía la desaparición del niño, sino que también deslizó que en 9 de Julio Caillava era conocida por “todos”. Y siguió: “El pueblo es chico, se escucha todo y todo se sabe. Antes de la desaparición de Loan se corría el rumor de que ella se dedicaba, por decirlo así, a ubicar niños que la gente no podía mantener”.