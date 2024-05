Habló el padre del delivery asesinado en Tres de Febrero: “Los derechos humanos son para todos, el trabajador tiene que estar protegido”

Emanuel Ledesma fue asesinado este domingo por dos delincuentes que querian robar su moto.

El padre de Emanuel López Ledesma, el joven delivery que fue asesinado el domingo mientras trabajaba en Tres de Febrero, habló este martes y exigió justicia por su hijo: “Vi como a otros les pasaba. Hoy me pasó a mí. Mi hijo era muy laburador, trabajando a última hora. Por favor, políticos. Los votamos para que nos ayuden, para que crezcamos, una Argentina que crezca. Pero no con este dolor que todos los días tenemos”, lamentó el hombre, sosteniendo una bandera argentina.

“Más más allá de que se invierta en seguridad, que es calamitoso lo que uno ve en las comisarías, quiero decir por todas las familias argentinas... que no pasen por lo que estamos pasando mi señora, yo y toda nuestra familia. A Manuel no lo vamos a tener nunca más, nunca más. Ojalá que nos escuchen, porque todos los días veo que hay alguien como yo expresándose en los medios, y nadie escucha. Es como que no hay empatía con el Pueblo, pero hablando desde el presidente hasta el último que está en el Estado”, reclamó.

Sobre su hijo, contó que estaba ahorrando para irse de vacaciones con su novia; por lo que trabajaba en horas que “quizás eran peligrosas” pero que le generaban más dinero. Emanuel trabajaba como delivery en una aplicación.

“Era una persona de familia, una persona de bien. No pensaba que iban a venir unos malandras, los cuales tienen libertad total. La Justicia tiene que bajar la edad de imputabilidad, tienen que meter presos a los chicos, a los asesinos. Porque son chicos irrecuperables. Lamentablemente es así, tenemos que arrancar de cero. Hay familias que están quedando destrozadas, se están yendo del país. Y se está quedando la gente pobre, que tampoco puede trabajar”, opinó, al respecto.

De acuerdo con el hombre, rige el “secreto de sumario” sobre la investigación y, a pesar de que existen algunas pistas, “no hay nada concreto”.

“Más allá de todo, yo a mi hijo no lo tengo más. Y si la persona que mató a mi hijo era menor, va a salir como salen todos. No hay Justicia. Ojalá alguien escuche y tenga la dignidad de hacer algo. Los derechos humanos son para todos, para los trabajadores y el delincuente también, pero el trabajador tiene que estar protegido”, concluyó.

Y es que Emanuel fue asesinado de un disparo el domingo por la noche por dos motochorros, quienes lo interceptaron mientras esperaba para retirar un pedido de una pizzería en Villa Bosch. Los delincuentes huyeron sin la motocicleta, pero sí llegaron a robarse el celular.

Crimen del delivery en Tres de Febrero: motoqueros reclamaron justicia e incendiaron un patrullero y varios autos

La víctima, de 30 años, había llegado a la intersección de Castro y Campo de Mayo en una moto Honda CG 150 Titán para retirar una pizza y entregarla en un domicilio. Ese fue el momento que los dos motochorros utilizaron para abordarlo.

De acuerdo con fuentes del caso, Emanuel intentó escapar, pero el acompañante de la moto le disparó varias veces a corta distancia y uno de los proyectiles impactó a la altura de la pelvis. El joven cayó al suelo y los delincuentes le robaron el celular. Después escaparon.

La muerte se constató en la Clínica La Merced, aunque presentaba signos de vida durante el traslado. “Cuando escucho los disparos salgo, lo primero que hice fue llamar a la Policía. Cuando salimos lo vemos al chico tirado ahí. Por suerte, la Policía llegó en minutos. Con los vecinos lo cargamos en el patrullero porque el chico respiraba, se lo llevaron a La Merced y después supimos que falleció. No pudimos hacer nada”, lamentó el dueño de la pizzería.

Interviene en el expediente la UFI N°2 de San Martín, a cargo de Fabiana Ruíz. Se iniciaron actuaciones por el delito de homicidio, en tanto, trabaja también la Delegación Departamental de Investigaciones de San Martín y la policía local.

Tras el crimen, un grupo de manifestantes incendió un patrullero y varios vehículos estacionados en la zona de una comisaría de Loma Hermosa. Los familiares de Emanuel pidieron disculpas por los daños ocasionados, aunque no estaban vinculados a los incidentes, precisó el Municipio.