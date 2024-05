Pergamino: una mujer y su bebé de 11 meses murieron en un trágico accidente en la ruta 188

El Chevrolet Astra en el que viajaba la familia

La ruta 188, que une las localidades de Pergamino y Rojas, fue escenario de un trágico accidente que tuvo lugar el sábado pasado y se cobró la vida de una joven de 20 años y su bebe de 11 meses. Además, un hombre (62) y un nene (5) resultaron heridos.

Fue en la madrugada cuando un vehículo Chevrolet Astra que se dirigía hacia Rojas y una camioneta Ford Ranger que iba hacia Rafael Obligado, chocaron de frente en medio de la oscuridad.

De inmediato, efectivos policiales, bomberos y servicios médicos se hicieron presentes en la zona. Lamentablemente al llegar, lo primero que hicieron fue confirmar que Araceli Ludmila Almada y su hijo Facundo Benjamín Almada fallecieron al momento del impacto.

Según informó NA Noticias Argentinas, Omar Rubén Marín y Sebastián Maximiliano Chemes Almada, quienes viajaban en el mismo vehículo que las víctimas fatales, resultaron gravemente heridos y se encuentran en diferentes nosocomios. El primero está en el Hospital Saturnino Unzué, de Rojas, y el niño fue trasladado al Hospital San José en Pergamino.

En tanto, en la camioneta viajaban cuatro jóvenes: el conductor, de 21 años, y tres acompañantes de 19, 21 y 24. En este caso, todos sufrieron politraumatismos que no requirieron traslado médico.

A pesar de que aún se investigan los motivos del siniestro, la causa fue caratulada como “doble homicidio culposo y lesiones culposas” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 de Junín.

Continúa la investigación por el trágico choque que provocó la muerte de una familia en la Ruta 44

Octavio, Ariana, Ian y Daniela, la familia que perdió la vida tras el accidente. Crédito: El Once

Hace de 28 días ocurrió un accidente de tránsito en la ruta 44, cerca del ingreso a Federación, en la provincia de Entre Ríos, que dejó a una familia muerta y a un joven de 16 años imputado por “homicidio culposo”. Ahora, la palabra de un testigo podría hacer rever la decisión de la justicia.

Las víctimas fueron identificadas como Octavio Telliz (33), quien manejaba un auto Volkswagen Fox negro, su esposa, Daniela Dos Santos (30), y sus dos pequeños hijos, Ian (8) y Ariana (5).

En el otro vehículo, un Chevrolet Cruze blanco, se trasladaban un joven de 16 años de edad, quien conducía y su acompañante, una adolescente de 15 años.

Luego del accidente y tras conocerse la triste noticia, a los pocos días, una caravana se manifestó en el lugar del siniestro vial reclamando justicia. “A esta marcha la vamos a hacer con más fuerza y vamos a gritar por justicia por la familia. Sabemos que hay culpables y no solo el menor de edad que chocó, sino también sus padres por entregarle el auto”, señaló una participante de la marcha en relación a la situación del conductor en ese momento.

A pesar de que la justicia ya había avanzado sobre las pericias necesarias para determinar la culpabilidad del muchacho, hace tan solo unos días apareció el relato de dos testigos que se encontraban detrás del vehículo accidentado momentos previos al impacto.

Se trata de una pareja de la ciudad de Concordia. Andrés y Rocío, serían los únicos testigos del accidente. “El Volkswagen (en el que viajaba la familia) me pasó muy cerca y casi me choca el retrovisor. Los dos transitábamos en dirección a Concordia. Adelante mío, mete otro cambio y se va. Se ve que iba arriba de los 100 kilómetros por hora”, detalló Andrés en diálogo con el medio local El Once.

Continuó su relato: “Delante de mí, a unos 400 metros, el Volkswagen, invade el carril del Chevrolet Cruze e impacta contra el otro vehículo”.

“Las condiciones en el lugar del accidente eran buenas, había alumbrado público y se veía bien”, afirmó y consideró que el choque ocurrió a raíz de la “imprudencia, porque en ese lugar, no se puede andar a alta velocidad y hay carteles de velocidad máxima por todos lados”.

Una caravana pidió justicia por el siniestro que dejo un saldo de cuatro muertos

No obstante, la fiscal Josefina Penón confirmó que recibió el resultado de la pericia accidentológica, “y se procedió a modificar la apertura de causa e imputar por `Homicidio Culposo´ al conductor del Chevrolet Cruze, y agregó que si bien, es un menor, “se le puede imputar el delito que se atribuye”.

Es importante destacar, según se pudo conocer, que el menor no está detenido por el momento, y por su edad, desde la Fiscalía deben “respetar algunas pautas que fija la ley 10.450, que es examen mental, el cual debe realizar el equipo interdisciplinario”.

Una vez que esté ejecutado dicho informe, se evaluarán las condiciones para que este participe de la audiencia de imputación para así darle a conocer el hecho que se le atribuye, la evidencia colectada y la calificación del hecho, ante la cual deberá, de ser posible, prestar declaración.

En referencia al relato del testigo, la fiscal detalló: “Entrevistamos a la pareja y posteriormente, el abogado del joven que conducía el Chevrolet, pidió que los testigos amplíen su declaración y por eso, los volvimos a entrevistar”, y agregó que “también recibimos el testimonio de la menor que viajaba junto al conductor del Chevrolet”.

Recordando el trágico hecho, ocurrió cuando la familia regresaba de un viaje durante el fin de semana largo de Semana Santa. Alrededor de las 22:00, mientras transitaban a bordo de un Volkswagen Fox negro por la ruta 44, cerca del acceso a Federación, impacto de frente con un auto Chevrolet Cruze blanco.

Ninguno de los que viajaban en el Chevrolet sufrió heridas graves: el adolescente que manejaba presentó “TEC, politraumatismos con fractura de peroné derecho y múltiples escoriaciones”; mientras que su acompañante tuvo una fractura de húmero y otra de muñeca.

En tanto, Telliz falleció en el accidente y su hijo, Ian, perdió la vida al llegar al hospital. Dos Santos murió el 10 de abril y su hija, Ariana, cuatro días mas tarde, en el mismo centro de salud.