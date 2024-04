“No se puede vivir más de esta forma”, la palabra de una testigo tras el tiroteo en la autopista del Oeste

Robo, tiroteo y muerte en la autopista del Oeste: el relato de una testigo

“No se puede creer que uno no tenga derecho a salir un domingo”, dijo consternada una testigo que presenció el crimen de la acompañante del Policía Federal en la autopista del Oeste, a la altura de General Rodríguez, que ocurrió en la tarde de este domingo. En medio del shock, la mujer grabó un video desde el lugar del hecho y lo compartió en sus redes sociales. “No se puede vivir así”, reclamó asustada.

“Les voy a contar lo que acabamos de vivir porque no lo podemos creer. Decidimos salir con mi marido de paseo, aprovechando un domingo precioso con sol. Estábamos solos y decidimos pasear. Veníamos por la Autopista Luján y delante nuestro iba con una moto con dos chicos jóvenes, se les cruza otra moto, los paran, los chicos de la moto que estaban siendo robados salieron corriendo, nosotros quedamos en el medio, se armó una balacera porque al chico que le estaban robando era policía y se agarraron a los tiros”, comenzó a narrar con la voz entrecortada por la secuencia que acababa de registrar con sus propios ojos.

Y continuó en el video que publicó en TikTok: “Nosotros quedamos en el medio, con desesperación. La chica ya no tenía signos vitales y el chico no sentía las piernas. La bala le entró por la espalda y le salió por el hombro. Nosotros estamos bien, gracias a Dios no nos pasó nada, pero no se puede creer que uno no tenga derecho a salir un domingo”.

“Los chorros levantaron la moto de ellos y se fueron. Cruzaron la autopista y volvieron a disparar del otro lado, yendo para Moreno. No se puede vivir así, tenemos hijos, nietos, alguien tiene que hacer algo”, exclamó quien permanecía en shock.

Y pidió en medio de un llanto desesperado: “Esa chica era una criatura, no tenía más de 20 años y le pegaron un tiro en la cabeza. Trabajando de lunes a lunes, no se puede salir a la calle ni tomar un mate debajo de un árbol, ¿qué pasa en este país? Le quitaron la vida a una chica. No se puede vivir más de esta forma. Y no nos mataron a todos porque Dios es grande, porque éramos un montón en la autopista”.

“Yo no suelo hacer videos así, lo nuestro es el humor y la diversión. Ustedes nos ven trabajando y poniendo el lomo para sacar al país adelante, pero después queremos salir a tomar uno mates y quedamos en medio de una balacera, es todo muy absurdo”, expresó y concluyó: “Gracias a Dios pararon unos chicos que eran paramédicos, que venían del aeropuerto e hicieron todo lo posible para ayudar a las víctimas, junto a los bomberos que estaban cambiando una rueda que se les había pinchado. Esta gente vale oro, pero no se puede vivir así. Estoy muy conmocionada con todo esto”.

El caso

El violento episodio sucedió esta tarde en la autopista del Oeste, a la altura del kilómetro 49.5. Un agente de la Policía Federal y su acompañante de 27 años iban a bordo de una moto cuando unos delincuentes los asaltaron y desataron una balacera. Tras el ataque, la mujer recibió un balazo en la nuca y murió luego de que ingresara al hospital con muerte cerebral.

El miembro de la fuerza es subinspector y presta servicio en la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este domingo estaba de franco y transitaba en su moto marca Honda XR 250, acompañado de Noelia Velázquez, residente en la localidad bonaerense de Tres de Febrero. En ese momento, los sospechosos, quienes también iban a bordo de una moto marca Honda, pero sin patente, los interceptaron y les robaron el vehículo. Fue en ese instante que se produjo un tiroteo, en el que el agente recibió un disparo en el omóplato izquierdo y la mujer fue baleada en la cabeza.

Los sospechosos intentaron escapar en ambas motos, pero perdieron el control de la suya y la abandonaron sobre la autopista.