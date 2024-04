Encontraron el cuerpo de un jubilado en su casa de Córdoba: había sido apuñalado e investigan el caso

La zona en la que vivía la víctima (Gentileza: ElDoce.tv)

Un jubilado de 70 años fue encontrado muerto en el interior de su casa ubicada en Córdoba. Según los detalles que trascendieron, el hombre presentaba signos de haber sido golpeado y una puñalada en el abdomen. Además, varios indicios en la escena del crimen indicarían que habría existido un forcejeo entre él y su agresor, pero no hay ningún detenido por el crimen.

La víctima fue identificada como Pablo Moyano luego de que su hijo pidiera auxilio a los servicios de emergencia al haberlo encontrado sin vida en su domicilio de barrio José Ignacio Díaz Tercera Sección cerca del mediodía del sábado. El joven había ingresado a la propiedad, cuando se topó con el cuerpo de su padre tirado boca arriba en el living de la casa.

Ante el shock que le produjo la escena, fue a buscar a su prima que vivía en un departamento edificado en el mismo terreno. De esta manera, la mujer entró al domicilio y presenció el mismo escenario, por lo que ambos decidieron alertar a la Policía sobre lo que había ocurrido.

De acuerdo con la información publicada por ElDoce.tv, los agentes policiales que se presentaron constataron que el hombre se encontraba tirado boca arriba, tenía una puñalada a la altura del abdomen y varios signos de haber sido golpeado. Asimismo, se dio intervención a la fiscal Lourdes Quagliatti, perteneciente a la Fiscalía de Instrucción distrito 2, turno 1.

La Justicia investigará qué ocurrió momentos antes de que el jubilado fuera encontrado sin vida en su casa (MPF Córdoba)

En el domicilio funcionaba un kiosco y, tras una análisis visual de la escena del crimen, las autoridades identificaron varios barrotes de las rejas dañados y el espacio estaba desordenado. Incluso, había una silla cerca de la ventana que tenía huellas de una pisada, pero los familiares no supieron indicar si faltaban cosas materiales de la vivienda.

Este no se trata del primer homicidio de un jubilado que fue reportado en Córdoba, debido a que a comienzos de febrero la Justicia abrió una causa para investigar el origen de la muerte de un hombre de 71 años llamado Raúl Peralta, que había sido encontrado golpeado en el barrio de Alta Córdoba. El ataque ocurrió durante la madrugada de la Navidad pasada, cuando unos vecinos denunciaron que se encontraba tirado en la intersección del Pasaje Usandivaras y Tucumán.

Una vez que arribaron los servicios médicos de emergencia, los especialistas señalaron que el hombre tenía golpes en la cabeza que resultaron compatibles con hematomas, hemorragias y edema cerebral. Por este motivo, lo trasladaron hacia el Hospital Municipal de Urgencias y, posteriormente, fue derivado al Sanatorio Francés, donde estuvo internado hasta que murió el 27 de enero.

La zona en la que el jubilado fue encontrado con un golpe en la cabeza (Captura de Google)

Días después de que se produjera la muerte, los familiares del fallecido presentaron una denuncia para que el hecho sea investigado, debido a que se percataron que faltaba una riñonera en la que presuntamente llevaba dinero. En consecuencia, la Fiscalía de turno del distrito N°3, a cargo de la fiscal de feria Silvana Fernández, ordenó que se le practicara una autopsia al cuerpo del jubilado, a la vez que autorizó al personal del área de Robo y Hurtos de la Policía a intervenir en la causa caratulada como “muerte de etiología dudosa”.

Los peritos informaron que no se encontraron imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona que pudieran demostrar que Peralta contaba con una riñonera. En simultáneo, indicaron que tampoco fue detectada la presencia de los supuestos agresores, pese a que reconocieron que la zona es conocida por ser un punto de reunión de un grupo de personas que consumían sustancias ilegales. No obstante, aún no han sido identificados los presuntos responsables del ataque.

Por este motivo, las autoridades explicaron que “siempre que sucede una muerte de etiología dudosa, hay que investigar la peor hipótesis. En este caso, una supuesta golpiza”, y agregaron que “esto no significa que hasta ahora haya elementos para sostener que esta es la principal teoría en este caso”.

“Las lesiones en la cabeza pueden ser compatibles con una caída en la que no tuvo tiempo o los reflejos suficientes para poner las manos”, planteó una fuente oficial consultada por Cadena 3 luego de remarcar que los familiares de la víctima habían declarado que el hombre se habría encontrado en estado de ebriedad la última vez que lo vieron, es decir, antes de que comenzara a regresar a la casa en la que vivía.