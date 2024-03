Violencia en Rosario: así les gatillaron a dos jóvenes cuando salían de un club de fútbol

Así les gatillaron a dos jóvenes cuando salían de un club de fútbol en Rosario

En medio de la escalada de violencia narco que se vive en Rosario, se conoció un video tomado por una cámara de seguridad sobre un hecho de violencia que ocurrió dos horas antes de que el playero Bruno Bussanich (25) fuera asesinado a tiros en una estación de servicio. Dos jóvenes fueron gatillados por un delincuente cuando salían de un club de fútbol.

El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona y el video encabeza esta nota. En las imágenes se ve cómo dos chicos salen del Club Oriental hasta que fueron abordados por dos sospechosos en moto y encapuchados, según un cable de la agencia de noticias NA.

No bien se ponen a la par de los chicos, uno de los delincuentes se bajó del vehículo y comenzó a gatillar frente a los jóvenes, quienes no ofrecieron resistencia. Por suerte, las balas no salieron.

Los adolescentes se mostraron sorprendidos por el ataque e, incluso, uno de ellos tenía una bicicleta y la arrojó al piso mientras levantaba los brazos para que no le hicieran nada.

La secuencia completa del crimen del playero en Rosario

Si bien no se llega a observar si les robaron algo, y las fuentes tampoco lo confirmaron; el delincuente se subió a la moto en la que los esperaba su cómplice y ambos huyeron. Los dos chicos, en paralelo, escaparon a la carrera por la desesperación.

El ataque a los chicos ocurrió el sábado pasado. De acuerdo a lo que muestran las cámaras de seguridad, el violento hecho sucedió a las 20.57, casi dos horas antes del asesinato de Bussanich.

El crimen del playero

El joven de 25 años fue abordado mientras trabajaba en la estación de servicio Puma de la calle Mendoza. Allí, un sicario lo sorprendió y lo mató. Fue el cuarto crimen en menos de una semana en la ciudad.

Según se observa en las cámaras de seguridad del establecimiento, el asesino llegó a pie a la oficina en la que se encontraba Bussanich, luego de esperar escondido debajo de un auto, y le efectuó tres disparos sin mediar palabra. Luego, escapó.

La recompensa

El gobierno de Maximiliano Pullaro realizó una oferta pública de $10 millones de pesos para quien aporte información para encontrar al asesino de Bussanich. “La identidad de aquellas personas que aporten información será preservada durante y después de finalizada la investigación”, asegura un comunicado oficial. El contacto puede ser realizado a la línea 911.

Por otra parte, la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción hizo un pedido de ayuda al público para resolver el hecho. “Quienes puedan brindar información deben comunicarse al 911, al +54-3414 02-1280 contacto de Fiscalía Rosario, vía mail a aspelta@mpa.santafe.gov.ar, contactarse en las redes sociales de Fiscalía o presentarse en el centro de justicia penal de rosario, sita en calle Sarmiento 2850 de Rosario”, finalizó el anuncio.

El sicario que mató al playero

Cuatro crímenes en una semana

El de Bruno fue el cuarto asesinato en tan solo una semana en la ciudad. Héctor Raúl Figueroa era un taxista de 43 años al que le dispararon nueve veces en la zona sur de la localidad. La víctima sufrió una emboscada que lo llevó al trágico final: un pasajero que subió a su auto y viajaba en el asiento de adelante, pidió ir al lugar. Al llegar, un delincuente se acercó a la ventanilla del taxista y disparó de inmediato.

La segunda víctima fue Diego Alejandro Celentano, también taxista, de 32 años. El hombre recibió cinco disparos el miércoles cuando estaba en la intersección de las calles Alvear y Garmendia, en un sector conocido como “La Mandarina”.

A estos dos se suma el caso de Marcos Daloia, de 39 años. Era chofer de colectivo de la línea K y fue baleado en la cabeza por un sicario mientras trabajaba durante el jueves. Después de estar tres días en estado crítico, falleció este domingo.