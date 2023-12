Estuvo prófugo por el femicidio de su ex e intentó sobornar a la policía cuando fue detenido: “¿Cuánto cuesta mi libertad?”

El joven de 31 años fue detenido en La Matanza

Llevaba dos años siendo prófugo de la Justicia y días atrás el ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido una recompensa de $5.000.000 por cualquier información acerca de su paradero. En las últimas horas, Claudio Iván Díaz finalmente fue hallado y quedó detenido. “¿Cuánto cuesta mi libertad?”, fue la pregunta que le hizo el hombre de 31 años a los agentes para evitar ir a la cárcel. Está acusado por el femicidio de su ex novia, Carla Ricciardelli, quien murió ahorcada en 2021 en Lomas de Zamora.

La policía lo arrestó en la casa donde se escondía desde entonces, ubicada en Virrey del Pino, partido de La Matanza, la cual fue descubierta a partir de varias tareas de investigación realizadas en estos meses. En el domicilio, localizado en el cruce de las calles Cañada de Gómez y Sunchales, se había montado un puesto de observación y vigilancia que se mantuvo hasta que vieron salir a un joven de características similares a las de él, a quien interceptaron cerca de la entrada.

A pesar de que su identidad fue rápidamente confirmada, la imagen de Díaz cambiado rotundamente. Lejos del joven rubio y delgado que aparecía en los afiches que alertaban sobre su búsqueda, el sospechoso estaba teñido de negro, con barba y había aumentado su contextura física. Buscaba parecerse a su hermano, Jonathan Martín Díaz, cuyo DNI usó para identificarse cuando lo rodearon los oficiales que luego lo capturaron. En el marco del procedimiento, también le encontraron dos celulares que fueron secuestrados.

El ministerio de Seguridad bonaerense había lanzado una recompensa por información sobre el hombre

“Los policías que estuvieron en el procedimiento vinieron a decirme que me traían un poco de Paz para Carla y para mi familia y me contaron que lo detuvieron. Sentí todo: rabia, bronca, odio y felicidad”, dijo en diálogo con Infobae Gregoria Sanabria, la mamá de la víctima, quien desde diciembre de 2021 insistía con buscarlo y que sea arrestado.

Díaz quedó imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por violencia de género”. La carátula de la causa se debe a que, antes de que la víctima fuera hallada ahorcada en una casa del barrio Parque Barón de Lomas de Zamora, el hombre había sido denunciado por golpes.

Quien había radicado la denuncia fue Sanabria, la madre de la chica de 24 años, que días antes del hecho se dirigió a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Lomas de Zamora para dejar asentado que el novio de su hija le había provocado fuertes lesiones. Producto de estas, Carla Ricciardelli había tenido que ser internada durante algunos días en un hospital de la zona. Y fue durante ese tiempo que su pareja comenzó a mandarle todo tipo de amenazas de muerte.

“Los primeros ocho meses de su noviazgo fueron normales, la cosa cambió en los últimos cuatro que Carla aparecía golpeada. Nos decía que se había caído, que la ex mujer de él le había pegado o que se había resbalado en el baño. Fue así hasta que el 2 de diciembre de ese año, en mi casa, le dio una paliza feroz y su hermana la tuvo que socorrer. Gracias a eso no le quitó la vida a mi hija en mi propia casa. Ella no quiso hacer la denuncia porque tenía miedo. Él la tenía amenazada. Por eso fui yo a hacerlo con mi otra hija de testigo”, recuerda la mujer que continúa su lucha por el esclarecimiento del caso.

Carla Ricciardelli fue hallada ahorcada en 2021

El 6 de diciembre de 2021 un llamado alertó a la policía local. Era un amigo de la víctima, quien había encontrado a su amiga sin vida adentro de su hogar. Allí se había dirigido ella la noche anterior para participar de una celebración con un grupo de allegados. Luego se quedó a dormir. En ese contexto, y en horas de la mañana, el propietario de la casa se fue a trabajar. Cuando lo hizo, Ricciardelli aún estaba viva. Sin embargo, a su regreso en horas de la tarde, encontró el cuerpo de la víctima.

La escena del crimen que describió, la cual luego fue constatada por los agentes que llegaron al lugar, era impactante: la chica estaba colgada con una soga en el cuello en la escalera de su casa. Fue por este motivo que inicialmente la causa se investigó como un suicidio. No obstante, familiares y amigos de la víctima apuntaron contra su novio, de quien nada se supo hasta ahora.

“Todo fue y sigue siendo un verdadero calvario. De Díaz no se sabía nada hasta que el fiscal Sebastián Bisquert le pasó el caso a la dirección de trata de personas hace 5 meses para que se encarguen de encontrarlo. Fue cuando yo dije públicamente que a los prófugos no lo buscan y que no se encuentra a quien no se busca”, reclamó Sanabria.

Claudio Iván Díaz fue arrestado tras dos años prófugo

Con respecto a la causa, detalló: “A 24 meses del deceso de Carla aún estamos esperando la autopsia final que todavía no está terminada. Recién ahí se va a poder conocer la hora y la mecánica de su fallecimiento. Los tiempos de la justicia son muy diferentes a los de la familia que esperamos respuestas”.

Pocos días antes de que se cumpla el segundo aniversario del hecho, el ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires había lanzado una recompensa de cinco millones de pesos para cualquier persona que pudiera aportar datos fehacientes sobre el paradero de Claudio Iván Díaz. Tras su detención, el hombre se negó a declarar y el caso continuará a cargo del fiscal Sebastián Bisquert, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del departamento judicial de Lomas de Zamora.