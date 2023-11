Detuvieron a un ex pastor por un femicidio en Santa Cruz: “Estoy pasadísimo de droga, no me acuerdo nada”

La escena del crimen y la cruz que dejó el padre de Gimena Extremador tras reconocer el cuerpo de su hija (Jorge Bilbao/FM Las Heras)

La foto se repite en los portales de noticias de la ciudad de Las Heras, en el departamento de Deseado de la provincia de Santa Cruz. La calle es de tierra, pero, aun así, se distinguen los restos de sangre. Junto a esa imagen, hay una cruz hecha con maderas de forma muy casera. La dejó el padre de Gimena Extremador (29) luego de reconocer ante las autoridades lo que quedaba del cuerpo de su hija, en una escena del crimen escalofriante.

El femicidio de Gimena fue descubierto el viernes pasado en un descampado del barrio El Calafate: el cuerpo fue hallado con múltiples lesiones de arma blanca.

El caso mantiene a la ciudad en shock: los vecinos marcharon exigiendo Justicia bajo la consigna de ‘Ni una Menos’ y ‘Vivas nos queremos’. Y la madre de la víctima participó de la movilización. “Quedé muerta en vida, pero me levantaré por tus hijos que hoy me necesitan”, posteó la mujer.

Por el femicidio de Gimena, mamá de dos niños, fue apresado un ex pastor evangélico a quien la víctima aparentemente conocía. El arresto se hizo bajo las directivas del Juzgado de Instrucción 1 de Las Heras, Eduardo Quelín y tras el allanamiento a dos domicilios.

Femicidio en Santa Cruz: la madre de la víctima pidió "qué no haya más Gimenas"

El sospechoso detenido fue identificado como Nelson Saldivia (46), quien, según las fuentes consultadas por la agencia Télam, vive a 400 metros de donde se halló el cadáver de Gimena. Allí, se encontraron elementos de interés para la causa, entre ellos manchas de sangre en un baño.

Según el Periódico Las Heras, Saldivia había sido pastor evangélico en 2018 en el Centro Cristiano Para la Familia Casa de la Bendición de esa localidad de la zona Norte de Santa Cruz. La Opinión Austral, en tanto, destacó que cuando lo detuvieron dijo: “Estoy pasadísimo de droga, no me acuerdo nada de lo que pasó”.

Tras el femicidio, los habitantes de Las Heras realizaron una marcha en reclamo de Justicia entre la comisaría local y el Juzgado, que estuvo encabezada por la madre de Gimena, Gabriela Extremador: “No tengo fuerzas para estar acá, pero acá estoy. No quiero que haya ninguna Gimena más, no es justo que nos arranquen los hijos así”.

Quebrada, la madre de la víctima dejó un mensaje: “Lo veía como algo que pasaba en otro lado, pero nunca me imaginé que me iba a pasar a mí. Yo les pido a todas las mujeres de este pueblo que no permitan ser golpeadas, maltratadas, ultrajadas... No permitan, para todo hay una solución. Busquen ayuda”.

Saldivia, el detenido por el femicidio

La despedida en redes sociales

Además de hablar en la marcha por Justicia tras el femicidio de Gimena, Gabriela publicó en sus redes sociales una despedida: “Hija mía, me arrancaron el corazón con lo que te hicieron. Mi vida ya no es la misma. Mi dolor durará hasta el último día que suspire, pero no voy a descansar hasta que haya justicia”.

Y continuó: “Te amo con todo mi ser. Fuiste y serás mi bella princesa, hija mía. Siempre recordaré nuestras charlas, nuestros mates, tus ilusiones, tu alegría, que hacías brillar mi vida, nuestros enojos y, también, nuestros abrazos. Quedé muerta en vida, pero me levantaré por tus hijos que hoy me necesitan. Te amaré eternamente”.

Bárbara, amiga de Gimena, le dedicó unas palabras en Facebook: “¡¡Te voy a extrañar muchísimo, amiga, hermana!! No sabés el dolor que llevo adentro. Siempre te voy a recordar con esa chispa que te identifica, con esas locuras que hacíamos, los mates que siempre pintaban y las noches de comilonas que nos mandábamos, cuando nos poníamos a bailar y a cantar; ¡siempre con una gran sonrisa que nunca voy a olvidar! Me hacen falta tus abrazos. Descansa en paz, mi gorda, un abrazo al cielo”.

MIentras que Gisela, posteó: “¡¡¡Qué en paz descanses amiga!!! Tantas cosas juntas vividas. Siempre vas a ocupar un espacio en mi corazón. Los días de colegio, las caminatas juntas, las tarde infinitas de mates en casa, cuando cuidabas a mis niños... Muchas cosas. La verdad, me dejas destrozada. Solo pido Justicia. Te voy a extrañar. Gracias por todo el amor que brindaste a mis niños siempre”.