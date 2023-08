Murió un hombre en la estación Pueyrredón de la Línea B del subte

Un hombre murió en la estación Pueyrredón del subte B

Un hombre de 63 años murió este viernes en la estación Pueyrredón de la Línea B del subte. Así lo confirmaron fuentes policiales a Infobae, quienes detallaron que la víctima se descompensó en la zona del hall y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Según informaron, el hecho ocurrió en horas de la tarde. Fue pasadas las 14:40 cuando un llamado al 911 alertó a la Policía de la Ciudad por una persona que se había caído cerca de la zona donde se encuentran los molinetes de ingreso y egreso.

Testigos que presenciaron el hecho detallaron que la víctima se encontraba caminando hacia el hall cuando se desvaneció. Al descompensarse, impactó la nuca contra el suelo y quedó tendido en el piso. Segundos después, comenzó a convulsionar, por lo que trabajadores del lugar y pasajeros que se encontraban allí se acercaron para brindarle asistencia.

En este contexto y tras el llamado emergencias, se acercó al lugar personal de la empresa Emova, quienes constataron la situación y solicitaron una ambulancia SAME en el lugar. Mientras aguardaban la llegada de los médicos, estos intentaron reanimarlo, sin éxito, con los desfibriladores disponibles en la estación.

Unos minutos después llegaron los profesionales al lugar, que le dieron asistencia. No obstante, para cuando arribaron, el hombre -de quien no trascendió su identidad- ya no tenía signos vitales. Según informaron, murió en el acto.

Debido al episodio, la estación Pueyrredón fue cerrada momentáneamente y la línea B de subte -que hace su recorrido entre Leandro N. Alem y Juan Manuel de Rosas- circula con demora y no se detiene en dicha parada.

Noticia en desarrollo

