Juicio por el crimen de Lucas González: siguen los alegatos y avanza la investigación al jefe de la Policía porteña

Los acusados por el crimen de Lucas González en los tribunales de Comodoro Py (NA: Mariano Sánchez)

Este jueves, el juicio por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, continuará con los alegatos de las defensas. Será la segunda de las cuatro audiencias previstas para que los abogados de los agentes acusados por el homicidio y el encubrimiento expongan sus argumentos.

En paralelo, se espera el sorteo para definir qué juzgado investigará la actuación que tuvo en el caso del jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, ya que el martes último dos de los letrados defensores lo vincularon en sus alegatos.

La nueva jornada del proceso, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°25 del barrio porteño de Recoleta, iniciará a las 9. En esta ocasión, será el turno de los alegatos de las defensas del comisario inspector Daniel Alberto Santana (43); de los comisarios Fabián Alberto Du Santos (52) y Juan Horacio Romero (51), y del subcomisario Roberto Orlando Inca (47), todos juzgados por el encubrimiento del hecho y las torturas y detenciones de los amigos de Lucas, Julián Zúñiga (19), Julián Salas (19) y Niven Huanca (19).

Los abogados Diego Abarca y Alfredo Olivan representan a Romero e Inca; Ignacio Palazuelos a Du Santos, y Diego Orlando Lima y Daniel González Stier defienden a Santana.

La semana que viene, precisamente el martes 4 de julio, alegarán los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi, codefensores del inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y del oficial Juan José Nieva (38), acusados del homicidio del adolescente, según detalló la agencia Télam. Y finalmente, el jueves 6 se prevé el alegato de la defensa del oficial Sebastián Jorge Baidón (28), otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento y por las torturas a los sobrevivientes, que estará a cargo de los abogados Valeria Corbacho y Fernando Lirman.

Se espera que el veredicto de los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, sea dado a conocer a la semana siguiente.

Lucas González tenía 17 años. Murió tras recibir un disparo en la cabeza

Cabe recordar que el martes habían alegado los abogados de los policías Jonathan Alexis Martínez (34) y Ángel Darío Arévalos (34), Daniel Rubén Espinosa (33), el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el inspector Héctor Cuevas, que semanas atrás se quebró y contó cómo se elaboró y quiénes participaron del plan para plantar un arma en el auto de los chicos con el fin de simular un enfrentamiento. Todos los letrados pidieron sus absoluciones.

En la misma audiencia, y a partir de las exposiciones de dos de esas defensas, el TOC 25 ordenó extraer testimonios y remitirlos a la justicia de instrucción para que investigue el rol que tuvo en el caso el jefe de la Policía de la Ciudad. El oficio ya fue elevado a la Cámara Criminal y Correccional, que ahora deberá sortear el Juzgado que intervendrá en esta nueva investigación.

“Cuando llegue al juzgado enviarán al oficio por conexidad al Juzgado 7 de Instrucción, que intervino en la primera causa junto a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 7, a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella”, confió un vocero de la Justicia a la mencionada agencia.

El TOC 25 avanzó en la investigación contra Berard después de que Guillermo Pérez de la Fuente, fiscal del juicio, y Gregorio Dalbón, abogado de las víctimas del crimen, pidieran que la Justicia actúe con rapidez como consecuencia de lo dicho en los alegatos de las defensas de dos de los policías acusados por el encubrimiento en el que se intentó hacer pasar el asesinato como un enfrentamiento armado y, para eso, se “plantó” un arma de juguete en el auto de los chicos que salían de entrenar en el club Barracas Central, en un predio adentro de la villa 21-24 porteña.

El primero que dejó la sospecha de la participación de Berard fue Augusto Nino Arena, defensor del inspector Cuevas, el hombre que semanas atrás contó cómo fue que el agente de la Brigada Gabriel Isassi -uno de los acusados de matar a Lucas- plantó el arma en el Volkswagen Suran con la ayuda del oficial Torres (recientemente detenido y procesado) y después de recibir la orden del subcomisario Rubén Orlando Inca, segundo en el orden de jerarquía de la Brigada 6 de la comuna 4.

“Cuando declaró (Marcelo) D’Alessandro (ex ministro de Justicia y Seguridad porteño) dijo que el jefe de Policía le contó que hubo un enfrentamiento armado. ¿Vamos a creer que el jefe de Policía de la Ciudad no sabía nada? Cuevas le tiene pánico a esta gente, pánico por su vida, la de sus hijas y esposa. ¿Realmente ustedes creen que el jefe de Policía no sabía?”, preguntó Arena a los jueces.

Gabriel Berard (Facebook)

Más contundente con la acusación fue Natalia Arévalos, hermana y defensora del policía Ángel Darío Arévalos. Ella contó que se reunió con las autoridades de la Policía de la Ciudad el 23 de febrero de 2022, dos meses después de la detención de su hermano. “Pensábamos que nos iban a dar una respuesta y la verdad que nos encontramos con lo peor que le pueden decir a una familia en ese momento, ya que el jefe de Policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: ‘Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros’”, relató.

Y agregó: “Le respondí: ‘Si ustedes me afirman que mi hermano es inocente es porque saben quién es responsable’, a lo que se miraron y no dijeron nada. Yo ahí entendí que no teníamos en quién confiar”.

