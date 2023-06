Por qué la Justicia le concedió la excarcelación extraordinaria a L-Gante pero aún sigue preso

L-Gante lleva más de 20 días bajo arresto

El juez Gabriel Castro, titular del Juzgado de Garantías N°2 de Moreno, le concedió este martes la excarcelación extraordinaria a Elián “L-Gante” Valenzuela, quien se encuentra detenido hace más de 20 días acusado de amenazar y privar ilegítimamente de la libertad a dos personas en General Rodríguez. Le impuso una fianza de 20 millones de pesos más una serie de reglas de comportamiento. No obstante, el cantante seguirá bajo arresto, al menos durante unos días más, ya que si la fiscalía o el particular damnificado apela el fallo, el beneficio no se hará efectivo hasta tanto se expidan los jueces de la Cámara de Apelaciones.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al expediente, al menos la fiscal Alejandra Rodríguez apelará la resolución. Por ende, los tiempos se alargarán para L-Gante. “Por lo general, la Cámara se toma de 20 a 40 días para resolver”, explicó alguien que conoce la justicia bonaerense.

En la resolución —a la que accedió Infobae—, el juez Castro aludió en primer lugar a su rechazo al pedido de excarcelación ordinaria que había hecho la defensa del músico. Los abogados de L-Gante habían solicitado eso sobre la base de varios argumentos: que Valenzuela no registra condenas anteriores, que no intentó eludir el accionar de la Justicia en el procedimiento de su detención y que cuenta con una popularidad muy grande que facilita ubicarlo.

Incluso, los letrados propusieron dos opciones para que su cliente abandonara la celda donde se encuentra detenido: que resida en un domicilio alejado de General Rodríguez y que utilice una pulsera de monitoreo electrónico.

El video que complica a L-Gante

El magistrado entendió en ese momento (ocho días después de la detención) que “no hubo variación alguna de los elementos de cargo, ni de los peligros procesales valorados”, por lo que denegó la petición. Sin embargo, ante el nuevo pedido de excarcelación extraordinaria, la mirada de Castro varió.

“Entiendo que a esta altura de la investigación los peligros procesales han disminuido al día de la fecha y pueden ser controlados por medidas dictadas al efecto para la desaparición de los mismos”, expresó el juez en su fallo, en el cual también contempló que la presunta responsabilidad penal de L-Gante “se vio, en cierta forma, disminuida” luego del cambio de calificación.

Cabe recordar que la semana pasada, el mismo juez atenuó los cargos que enfrenta el músico y le quitó al delito de amenazas los agravantes de haberse cometido con arma de fuego y contra un miembro de un poder público.

Castro también consideró, por un lado, todas las medidas de prueba que ya se realizaron y, por otra parte, que una de las denunciantes del caso “ha minimizado su testimonio, ya que en las presentaciones realizadas afirmó que no sintió que el imputado la haya privado de su libertad”. Esta mujer, además, se expresó a favor de que Valenzuela recupere su libertad. Antes de tomar la decisión, se les consultó por ello a los dos denunciantes, en razón a Ley de Víctimas N°15.232.

El cantante al ser trasladado en un patrullero (RS Fotos/Grosby Group)

Asimismo, Castro tuvo en cuenta que L-Gante “no resulta ser una personalidad pública común, como por ejemplo, uno de los múltiples jugadores de fútbol o rugby” y tampoco “un cantante en ascenso”. En cambio, dijo que el detenido “es un cantante único en su género (conocido incluso internacionalmente), con una carrera ya consagrada y una persona extremadamente pública y conocida en este país por prácticamente la totalidad de la población”.

En esa línea, señaló que “su voz reconocible, su fisonomía y sus tatuajes” hacen aún más fácil su individualización e inmediato reconocimiento.

Otro de los argumentos del juez fue “la evidente voluntad de sometimiento al proceso” que demostró el referente de la cumbia 420, lo cual, junto a “la ayuda de sus allegados a fin de dar mayor sustento a su sometimiento al proceso”, le permitió inferir que “se encuentra neutralizado el peligro de fuga”.

De esta manera, Castro resolvió imponerle a L-Gante una fianza de 20.000.000 de pesos, además de otras obligaciones, como presentarse al Juzgado una vez al mes, fijar domicilio y no ausentarse del mismo por más de 24 horas sin dar aviso. Tampoco podrá salir del país sin la autorización de la Justicia. Además, se le prohibió el acercamiento a las víctimas (a menos de 500 metros de los denunciantes y de sus respectivos domicilios) y tener cualquier otro tipo de contacto con ellos.

L-Gante fue detenido el 6 de junio pasado

Así las cosas, L-Gante ahora permanecerá bajo arresto, en principio, dos días más a la espera de los próximos pasos tanto de la fiscalía como del particular damnificado respecto de la decisión del magistrado.

Las dos partes tienen 48 horas para presentar la apelación. La fiscalía de Alejandra Rodríguez lo hará. En este contexto, el músico deberá esperar a que se expida la Cámara para dejar la DDI de Quilmes.

