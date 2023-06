El principal acusado del femicidio de Cecilia Strzyzowski pidió declarar pero luego se arrepintió

César Sena, principal acusado del femcidio de Cecilia

César Sena (19), el principal acusado del femicidio de Cecilia Strzyzowski (28) en Chaco, pidió ayer declarar ante el Equipo Fiscal Especial que investiga el caso pero cuando estaba por hablar, se arrepintió, según lo confirmaron fuentes de la investigación a Infobae.

Por otra parte, tras la renuncia de su abogado, Juan Díaz, se le asignó al esposo de la joven desaparecida el 1º de junio una defensora oficial. Se trata de la abogada Patricia Aleksich, defensora Nº13, quien también representará a Fabiana González y Gustavo Obregón, dos de los siete acusados.

César, hijo de los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña -también imputados en la causa- está acusado del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de coautor.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, ayer el joven de de 19 años hizo saber que tenía la intención de declarar. Fue por eso que los fiscales que tienen a su cargo el expediente, Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelida Velázquez, además de su defensora, se acercaron a la Comisaría Tercera para escucharlo pero finalmente se echó para atrás. La abogada le habría aconsejado abstenerse de declarar.

Ayer, luego de formalizar su renuncia como defensor de Sena, el abogado Díaz explicó en diálogo con medios locales los motivos que lo llevaron a apartarse del caso. Inicialmente, el letrado había hablado de de “diferencias irreconciliables”. Sin embargo, horas después, profundizó las diferencias con declaraciones explosivas: “Se adjuntaron en el día de la fecha elementos de prueba que me impiden seguir ejerciendo eficazmente la defensa de mis representados por diferencias irreconciliables con los mismos”, dijo.

“Son indicios que ya no me permiten tener el mismo convencimiento que tenía hasta anoche”, expresó el Díaz, quien luego agregó: “Por una cuestión ética, no voy a seguir defendiendo algo en una causa en la que no creo”. En ese sentido, le letrado no tuvo dudas y aseguró que “con los nuevos elementos, ya estaría probado el hecho”.

A sus 19 años, el principal sospechoso de asesinar a Strzyzowski tenía como principal actividad acompañar a su madre, como así a su padre, en las diversas actividades que la ex precandidata a intendenta en Resistencia encara en el territorio. Tal como publicó ayer Infobae, su familia no estaba de acuerdo con la relación que había entablado con Cecilia “por la diferencia de edad y porque la conoció en Tinder”.

Aseguran que la presunta víctima de femicidio era su primera novia y que se casaron en secreto, a espaldas de la familia Sena. Sin embargo, el sus allegados sabían que la pareja convivía. Cuando la joven desapareció, sus parientes le preguntaron por su novia. Él les aseguró que no había hecho nada y que su celular se lo había quedado ella. Tras la detención de sus padres, y una orden de captura en su contra, César Sena finalmente se entregó el fin de semana pasado.

La pareja tenía pensado irse a vivir a Ushuaia. Desde el entorno de Cecilia aseguraron a este medio que el disparador del viaje fue un puesto de trabajo que les había conseguido la madre de César por sus contactos en la política. Para los investigadores, en cambio, el viaje fue el anzuelo con el que atraparon a Cecilia para luego terminar con su vida.

El jueves 1° de junio, Cecilia salió de su casa junto a César rumbo a lo de sus suegros. Su ilusión era el viaje al sur argentino. La idea era pasar la noche ahí para luego viajar en avión desde Corrientes hasta Ushuaia, previa escala en Buenos Aires. Pero la joven jamás pudo concretarla.

