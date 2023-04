Un conductor perdió el control de su auto y atropelló a un grupo de feriantes en Florencio Varela

Video: así fue el accidente en la feria de Florencio Varela

Un conductor, en aparente estado de ebriedad, perdió el control de su Volkswagen Gol verde y embistió varios puestos de una feria de Florencio Varela: atropelló a feriantes y transeúntes. El accidente dejó ocho heridos, de los cuales dos están en grave estado, indicaron fuentes de la investigación a Infobae. El conductor recibió una golpiza en su auto de parte de vecinos antes de ser trasladado al hospital Mi Pueblo.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 17 del sábado pasado en la feria de barrio Alpino. Aunque no se le realizó el test de alcoholemia, testigos indicaron que el hombre, identificado como S.E.V. de 55 años, condujo su auto desde la Avenida Eva Perón y calle 1336, y encaró a alta velocidad hacia los puestos, que se encontraban sobre la colectora.

El VW Gol embistió todo lo que estaba a su paso hasta que volcó. Ante la llamada de los vecinos, llegaron al lugar bomberos voluntarios, ambulancias del SAME, la Policía Bonaerense y personal municipal.

Los policías que llegaron a la escena del accidente debieron pedir refuerzos debido a la reacción de los vecinos que presenciaron el siniestro vial: literalmente, intentaron lincharlo.

Según medios locales, ocho fueron las personas atropelladas, entre ellas, tres menores de edad, que debieron ser trasladados al Hospital zonal de Agudos Mi Pueblo de Florencio Varela y a una sala de salud local.

El auto volcó luego de embestir a los feriantes (Gentileza El Progreso)

“Fue una tragedia milagrosa, porque a la velocidad que este hombre entró acá, podría haber hecho un desastre mucho peor. Fue una locura”, comentó Oscar, encargado de un puesto, a una radio local.

Al mismo tiempo, el feriante contó que el conductor “venía a más de 100 kilómetros por hora” y que el auto, en primera instancia, dio “contra un tumulto de tierra”.

El conductor también resultó herido. Debió ser auxiliado por los bomberos en medio de la golpiza que sufrió por parte de los vecinos. La causa quedó a cargo de la UFI N°7 y el Juzgado de Garantías N°6 de Diego Agüero y se investiga como lesiones culposas.

“Quiero que me metan preso. Ya casi me separé de mi mujer y ahora atropellé a esta gente. Soy culpable. soy culpable, se me trabaron los pies”, declaró el conductor a los policías que llegaron al lugar, según señaló el medio Varela Al Día.

El imputado, asimismo, sería discapacitado. Supuestamente, sufrió de chico poliomielitis y el VW Gol no estaba adaptado a sus necesidades. El conductor entregó a los uniformados su licencia de conducir, otorgada por la Municipalidad de Florencio Varela.

“No contaba con el permiso para conductor con discapacidad. Tenía una licencia normal. Este hombre no podía salir a las calles”, dijo un instructor de la causa judicial.

Producto del ensanchamiento de la ruta 53, el Municipio había dispuesto que los puesteros fueran reubicados a algunas cuadras del lugar. Pero durante este fin de semana volvieron hacia el sector inhabilitado, donde había montículos de tierra y maquinaria, donde ocurrió el siniestro vial.

