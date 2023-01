La versión que dio la mujer sospechada de haber matado a un motociclista en el túnel de Libertador

La nueva hipótesis del accidente que le costó la vida a un joven en el túnel de Libertador

Tras ser identificada la mujer que se habría fugado luego de impactar contra Tomás Emery mientras circulaba a bordo de una moto por el túnel de avenida Del Libertador, surgió una nueva versión en la investigación del accidente. La sospechosa se presentó ante la Justicia y explicó que ella no chocó al joven y que en realidad es una testigo más del hecho. Ahora, los investigadores secuestraron su vehículo y se encuentran realizando los peritajes pertinentes para corroborar sus dichos. “El auto no tenía nada raro”, indicó un detective del caso a Infobae.

Según la primera versión, el accidente ocurrió este lunes cuando Emery regresaba a su casa luego de una jornada laboral. Alrededor de las 19 horas circulaba en su moto Kawasaki 400 color azul por el túnel de Avenida del Libertador y La Pampa, cuando presuntamente fue impactado por un auto. Como consecuencia del impacto, el joven murió en el acto.

Al llegar la policía se solicitó la declaración de testigos y al realizar la apertura de la mochila de Emery, se logró contactar a sus familiares. De inmediato, sus amigos y allegados lanzaron una campaña a través de las redes sociales para buscar a personas que hayan presenciado el hecho y poder identificar a la conductora que se supuestamente se había dado a la fuga luego de chocar.

Lugar del hecho en el que falleció Tomás Emery

Este jueves personal policial identificó y notificó a la mujer en una vivienda de la localidad bonaerense de Burzaco, donde se procedió a secuestrar el vehículo Chevrolet Onix de color azul. La fuerza de seguridad informó que también fue imputada por el delito de homicidio simple. La disposición fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 7, a cargo de Paula González.

La sospechosa dio una nueva versión del hecho. En diálogo con Infobae, la abogada de la mujer, Patricia Carou, relató lo ocurrido. “Nos presentamos apenas tomamos conocimiento por los medios. No sé tomó ninguna media en contra de ella, está a disposición de la Justicia en la tarde de ayer y se puso a disposición el celular de la hermana quien viajaba con ella al momento del hecho y fue además quien llamó 911 para informar lo que había pasado”, indicó la letrada.

Con respecto al hecho, la abogada señaló, que la mujer es una testigo más, ya que no tuvo participación en lo ocurrido. “El auto no tiene golpes, creemos que el chico se cayó o debido a la alta velocidad o se patinó en el asfalto. Todo esto es un malentendido, una mala comunicación de la fiscalía con la familia del chico. Nosotros fuimos quienes aportamos la dirección y dónde estaba la mujer, entregamos todo. Por eso la jueza ahora no tomó ninguna medida contra mi defendida porque lo que aportamos es lo que pasó”, sostuvo.

Tomás Emery, la víctima fatal del accidente

Ahora, la jueza González aguarda que la fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional del distrito Saavedra-Núñez a cargo de José María Campagnoli, pueda esclarecer con más claridad la mecánica del hecho al tener dos versiones encontradas.

Así, los investigadores buscan a un testigo que presenció la secuencia completa ocurrida para que pueda aportar datos sobre lo ocurrido. Se trataría de un motociclista que no fue registrado por los agentes de la Policía de la Ciudad, debido a que, cuando llegaron, ya se habría retirado de la escena, pero fue visto por otros testigos, indicaron fuentes del caso a Infobae.

