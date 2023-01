Video: intentó robar un edificio de Palermo con una barba postiza y los vecinos lo sorprendieron

El ladrón quiso engañar a los vecinos pero fue atrapado

Tal vez inspirado en un capítulo de Los Simuladores, un hombre de 41 años intentó robar un edificio de Palermo usando una barba postiza para despistar a los vecinos y no ser identificado por las cámaras de seguridad. Aunque contaba con una copia de las llaves, el plan no fue tan efectivo como pensaba: fue descubierto in fraganti y detenido por la Policía de la Ciudad.

De acuerdo a los investigadores, el ladrón -identificado como Silvio F., de 41 años, que había realizado inteligencia previa- logró franquear el acceso al edificio y entrar en un departamento del piso 25, aprovechando la ausencia de sus moradores.

El hecho se registró por la noche, en un edificio en Ruggeri al 2900, a donde llegaron oficiales de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad, desplazados por el Departamento de Emergencias Policiales, ante un alerta sobre un desconocido en la torre. La persona que dio el alerta sobre la presencia del delincuente, dio información sobre la ropa que vestía y las características físicas. Puntualizó, además, que llevaba barba.

Video: la captura del ladrón.

La búsqueda llegó hasta el piso 25, donde encontraron al sospechoso revolviendo uno de los departamentos, y si bien todos los datos coincidían, el hombre no tenía barba.

Al revisarlo, los policías encontraron una barba postiza, pegamento y una tijera.

Los identificadores creen que la intención del delincuente era que las cámaras lo tomaran con barba, y que esa fuera la característica saliente, para luego deshacerse de ella y así engañar a los agentes en una posterior investigación.

Te puede interesar: Un policía se tiroteó con ladrones de 17, 16 y 14 años que intentaron robarle cuando estaba con su pareja

También los oficiales hallaron una copia de una llave del departamento, y una llave de un vehículo con la patente, por lo cual los efectivos buscaron por las inmediaciones, dando con un Peugeot 307, que estaba estacionado a la vuelta, sobre la Avenida del Libertador al 2500, listo para la fuga.

De acuerdo a los investigadores, a partir de testimonios, el delincuente habría tenido el dato de que la familia no se encontraba en la ciudad y que supuestamente tendrían dinero de un negocio gastronómico.

Ninguna de las aberturas había sido violentada, por lo que estiman que el ladrón había estudiado la propiedad que planeaba robar.

La barba postiza empleada.

Los oficiales tuvieron luego acceso a las cámaras del edificio en donde se ve al delincuente, simulando naturalidad, con una bolsa de mandados en una mano y hablando por celular, e ingresar al hall de planta baja detrás de otra persona, aprovechando el franqueo que les hace otro supuesto residente desde el interior.

Las imágenes también lo muestran subiendo al ascensor, hasta allí con la barba puesta.

Luego llegaron los oficiales, que hicieron el arresto.

En el caso interviene la Fiscalía en lo Criminal y Correccional, a cargo de Leonel Gómez Barbella, que dispuso la detención del imputado, y el secuestro del auto, llaves y la barba postiza.

Seguir leyendo: