Locura en Merlo: acribilló a un perro de tres balazos, amenazó de muerte a los dueños del animal y se fugó

Mató a un perro de tres balazos, amenazó a los dueños del animal y se fugó

Un hombre empuñó un arma y mató de tres disparos a un perro. Sucedió el 23 de diciembre pasado a las 18.16, en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo. Tras el bestial ataque, el agresor y su pareja amenazaron a los dueños del animal. “Te voy a prender fuego la casa, te voy a matar a vos y a tu marido”. Ella quedó detenida, él se fugó.

El salvaje episodio, que se desencadenó luego de una pelea entre dos perros, ocurrió en las inmediaciones de la arteria Urdinarrain, entre La Place y Paz Soldán, “una zona de toma de tierras” y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino. La secuencia completa dura 37 segundos y, por la crueldad con la que se manejó el agresor -luego identificado como Nahuel alias “El colorado”- cuesta observarla sin querer taparse los ojos.

En el video, que abre esta nota y al que accedió Infobae, se ve cómo “El colorado” -que viste short deportivo y ojotas, y lleva el torso desnudo- se dirigió hacia donde estaba el animal, y sin que el perro llegara a percibir lo que iba a suceder, lo apuntó con un revólver calibre .38 a muy poca distancia y le disparó a sangre fría en la cabeza. Luego, se alejó unos pasos y arremetió con otro disparo. Como si eso no hubiera sido suficiente, se colocó de frente a su víctima, que a esa altura se estaba retorciendo de dolor, y volvió a gatillar. Finalmente, se dio media vuelta y se fue.

Te puede interesar: “Gordo, creo que lo maté”: la confesión a un vecino de una mujer que asesinó a su pareja y luego llamó a la Policía

Poco más de una hora después del crimen del animal, cerca de las 19.30, el agresor se presentó en la vivienda de los dueños del perro y, junto a su mujer y otras dos personas, amenazaron de muerte al hombre (G.S.E.) y a su pareja (J.N.B). Además, refirieron que le iban a prender fuego la casa.

Nahuel, alias "El colorado", es intensamente buscado por la Justicia

Todo esto fue registrado en un video que filmó G.S.E. con su teléfono celular. Allí se lo ve a “El colorado”, esta vez con remera negra y visera, junto a su mujer, de remera azul, a los gritos e intimidando a sus vecinos detrás de un alambrado.

“Yo estuve en cana, yo te vendí el terreno cuando estaba en cana. Con la gorra no tengo trato, yo no hablo con la gorra, todos tienen arma, a mí me conocen todos, yo me la banco. Seguí grabando, yo te echo de tu casa, vas a salir con un re bondi de acá (...)”, le dijo.

Y antes de retirarse agregó: “Yo soy chorro. Se ve que no querés vivir mucho tiempo. Sé a qué hora llegas y salís, tengo tres balas para vos”.

Así fue la discusión posterior a que acribillara al perro en Merlo

Tras realizar la denuncia, se inició una causa en la Fiscalía N°5 de Morón, a cargo de Claudio Oviedo, quien ordenó un allanamiento en el domicilio de “El Colorado”. Allí, agentes de la Policía Bonaerense encontraron el arma que usó para matar al animal, incautaron 15 proyectiles, dos teléfonos celulares y, además, lograron aprehender a la mujer del sospechoso por el delito de amenazas simples.

El agresor, en tanto, logró escapar por el fondo de su casa y se encuentra prófugo, acusado de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, amenazas simples, amenazas agravadas por el propósito de obligar a otro a tolerar algo contra de su voluntad y acto de crueldad contra un animal.

Te puede interesar: Tras 129 días en prisión, habló la enfermera acusada por la muerte de bebés en Córdoba: “Yo no aplicaba inyecciones”

Mientras la Justicia intenta localizar a “El colorado”, fuentes de la investigación explicaron a este medio que el origen del conflicto que desembocó en la muerte del perro, no está del todo claro. Se cree que el puntapié habría sido una pelea entre el perro muerto y el del agresor. “Si el animal le ladró o mordió previamente a un familiar de ‘El colorado’, todavía se desconoce”, indicaron.

La pareja del "El Colorado" quedó aprehendida

Si bien se trata de una zona de toma de tierras, dentro de lo que suelen ser las tomas, este lugar del partido de Merlo tiene algún tipo de “organización”, explicaron las fuentes consultadas por Infobae y ampliaron: “Las calles están trazadas, las construcciones son de calidad y hay tendido eléctrico. En ese contexto fue que la cámara de seguridad de un vecino registró la secuencia”.

Otra fuente que conoce de cerca el barrio contó que las víctimas son una familia de “laburantes”. “Por un lado, están quienes toman los terrenos ‘a lo guapo’ y los venden. Por el otro, aquellos que los compran: personas trabajadoras que, de alguna manera, acceden a esa ‘tierra prometida’, pero después se ven obligados a convivir con delincuentes”, aseguró.

Esto último es lo que le sucedió a G.S.E. quien, tras recibir la amenaza, decidió recolectar evidencia e ir a hacer la denuncia, pese a lo que destacaron las fuentes: “Algo que va completamente en contra de los códigos del barrio”.

E revólver calibre .38 con el que "El colorado" mató al perro de su vecino





Seguir leyendo