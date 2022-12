Violento robo en Palermo: un hombre fue apuñalado con una tijera cuando volvía de su trabajo

Ocurrió esta tarde en la intersección de avenida Córdoba y Junin. La víctima fue atendida y está fuera de peligro. Los agresores, un hombre y una mujer, fueron detenidos.

Un violento intento de robo ocurrió este jueves por la tarde en el barrio porteño de Palermo cuando un hombre que volvía de trabajar fue atacado por dos personas y recibió de parte de una de ellas una puñalada. Afortunadamente la víctima se encuentra fuera de peligro y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a los atacantes.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 19.30 horas en Avenida Córdoba y Junín. Según informaron fuentes policiales un empleado ferroviario caminaba por la zona cuando fue abordado por un hombre y una mujer en situación de calle con intenciones de robarle. El atacado, según se pudo reconstruir posteriormente, se resistió al asalto y se desató un forcejo con los dos delincuentes. En ese momento uno de los ladrones le acierta dos estocadas con una tijera en el torso a la víctima.

Al lugar asistió personal de la Comisaría Vecinal 2B que procedió a la detención de los dos delincuentes que fueron identificados por los agentes de la fuerza metropolitana, que de momento mantuvo en reserva sus indentidades mientras avanza la investigación del hecho. Sí se supo que ambas personas se encuentran en situación de calle y fueron imputados por robo y lesiones.

A la vez concurrió una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) quien asistió al empleado apuñalado. Si bien fue derivado por el personal médico, no presentó heridas de gravedad y se encontraba fuera de peligro. De hecho, una vecina de la zona registró con su teléfono celular imágenes del operativo policial en las que se ve al empleado ferroviario en buen estado de salud pese a las heridas cortantes. La sangre se traslucía a través de su indumentaria de trabajo.

La tijera con la que apuñalaron al empleado ferroviario este jueves en Palermo

El hecho de inseguridad de este jueves fue el tercer episodio violento que trascendió durante la última semana en Palermo. Días atrás la víctima fue un turista, quien se vio sorprendido por la espalda por un delincuente que le pasó un brazo por el cuello y lo tiró al piso para intentar robarle lo que llevaba en su mano izquierda.

Todo quedó captado por las cámaras de seguridad de esa cuadra de Costa Rica y Gurruchaga, en el corazón de Palermo Hollywood, y el video comenzó a circular en redes sociales, pero como no hubo denuncia, la Justicia decidió actuar de oficio. Lo cierto es que no se distingue en esas imágenes si el delincuente llegó a sustraerle el celular o la billetera, ya que el reloj no pudo robárselo.

Todo sucedió el viernes pasado, alrededor de las 17.30, en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 14 de la Policía de la Ciudad. Según fuentes consultadas por Infobae, la fuerza de seguridad tomó conocimiento mediante las redes sociales: el video de una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones de donde ocurrió el hecho fue clave.

En las imágenes se ve cómo el sospechoso, que llevaba puesta una gorra, camisa a cuadros y pantalón de jean, sujetó por la fuerza a la víctima desde atrás, lo tiró al piso y allí intentó arrancarle de la muñeca un reloj. Luego, se dio a la fuga con rumbo desconocido tras subirse a una moto, con un cómplice que lo estaba esperando.

El otro episodio sucedió en las primeras horas de la búsqueda de un adolescente de 14 años que nunca llegó al colegio Lengüitas al que asistía. Al día siguiente, al chico lo encontraron con un balazo en la cabeza y un revólver calibre 22 muy cerca suyo, en inmediaciones de la estación Saldías del ferrocarril Belgrano Norte de los Bosques de Palermo.

