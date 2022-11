Otro ataque en la Panamericana: le apuntaron con un arma, saltó de la moto en movimiento y corrió para salvarse

El hecho ocurrió en sentido a la Ciudad de Buenos Aires

Como había caído algo de lluvia y ya era de noche, Juan O., de 45 años, resolvió circular por el carril lento de la autopista Panamericana a bordo de su moto Honda XRE 300 para volver a su casa en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nunca sospechó es que esa decisión, tomada acaso por su seguridad, sería la más insegura: unos 200 metros después de cruzar el puente de la calle Thames, en la localidad de Villa Adelina, dos motochorros armados le cerraron el paso, le apuntaron y le robaron el vehículo y todas sus pertenencias. Antes de detener su marcha saltó, no opuso resistencia y corrió en dirección contraria hasta llegar a una estación de servicio, ubicada a unos 300 metros.

El violento robo, uno más en la intensa ola que azota a los motociclistas que circulan especialmente en la zona Norte del Conurbano Bonaerense, ocurrió el domingo 20 de noviembre pasado, minutos después de las 21.30. Según contó el propio Juan en diálogo con Infobae, venía desde la localidad de Tigre y como el asfalto estaba mojado, decidió transitar con prudencia sin superar los 70 kilómetros por hora. Lo usual -explicó- es que circule por el carril de alta velocidad. Sin embargo, por precaución decidió no hacerlo. Quería llegar tranquilo a casa.

“Me gusta andar en moto. He hecho viajes por la Patagonia. Viajo solo, pero lo que sucedió es que me encerró una moto. Eran dos personas con casco y apuntándome siempre. Les dije: ‘No disparen’. Lo único que quería era que no tiraran. Empecé a frenar, pero me impulsé con la moto todavía en movimiento para atrás, el vehículo anduvo unos tres o cuatro metros más y salí corriendo. Lo único que recuerdo es que uno de los tipos atinó a seguirme, pero no siguió”, contó la víctima.

Te puede interesar: Horas después de ingresar al país, le robaron la moto en la Panamericana a una pareja colombiana que viajaba por Sudamérica

Juan corrió hasta llegar a una estación de servicio, mientras que los delincuentes, además de llevarse la moto, robaron su mochila, el celular, una laptop, su DNI, las tarjetas de crédito, unos 70 mil pesos y la licencia conducir. Todas las pertenencias estaban en el baúl.

La moto que le robaron a Juan

Fue gracias a que se llevaron el teléfono que la víctima pudo después saber todo el recorrido que hicieron los delincuentes en su moto. “Pude ver en tiempo real con la aplicación de “Find your Phone” de Google, que el teléfono estaba unos 25 minutos del lugar del robo, en una villa de la zona del partido de San Martín”, contó Juan.

Cuando llegó a la estación de servicio le facilitaron un teléfono y avisó al 911. Tres móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires concurrieron al lugar y Juan les contó todo lo que pasó. “‘Menos mal que estás bien’”, fue lo único que me dijeron pese a que les mostré la ubicación.

En ese sentido, relató que los agentes le indicaron que no podían tomarle la denuncia porque estaban fuera de su jurisdicción y que debía ir hasta una comisaría de la localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro.

Te puede interesar: Robos a motoqueros en la zona Norte: otros dos violentos ataques ponen a esa modalidad delictiva en la mira

Como no tenía posibilidad de movilizarse, su pareja fue a buscarlo. Recién entonces concurrió a la Comisaría 8ª y radicó la denuncia. Allí entregó las capturas que certificaban todo el recorrido que hicieron los delincuentes.

De acuerdo con lo que quedó registrado, pudo observar que el celular (quizás la moto) estaba en la zona de la avenida Ingeniero Huergo, entre las calles Villalba y Junín, en la localidad de José León Suárez. Un lugar conocido como Villa Hidalgo. Pese a los datos aportados, todavía la moto no pudo ser recuperada. “No tengo ni noticias”, dijo el motociclista.

La moto fue robada el 20 de noviembre pasado

A Juan, más allá del valor económico que le implica la pérdida de todo lo tenía, lo invade una sensación de angustia y frustración. Lo que más pasa por su cabeza es que pudieron haberle disparado. “A mí lo que más me preocupó en ese momento no era mi vida, que mi dos hijos se quedaran sin su padre. Eso me carcome la cabeza. Tengo una nena de 8 y otro de 11. Hace poco mataron a un tipo, ayer salió que le dispararon a otro en la cara. Esto está pasando y nadie hace nada”, sostuvo.

En la comisaría tardaron unas tres horas en tomarle la denuncia. El motivo: había una persona que declaraba por un accidente de tránsito. “Me ofrecí a ir a buscar la moto. Sé que lo más importante es la salud”, agregó.

La causa quedó a cargo de una fiscalía de Boulogne. Por ahora, no hay detenidos y la moto sigue sin aparecer. Lo único que agregó Juan es que este sábado va a ir a la marcha de motociclistas en el barrio porteño de Recoleta, en la que van a reclamar más seguridad y la intervención de fuerzas federales.

En un principio no quiso hacer visible su caso, aunque al ver el robo que sufrió la pareja de turistas colombianos en la Panamericana en una noticia publicada por este medio, se animó a contar su historia para que no sea un caso más. “Esto no puede seguir pasando. Hoy me pregunto: ¿Salgo con mi moto o mejor no?”, concluyó.

Seguir leyendo