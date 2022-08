Increíble robo en Flores: quemaron la puerta de un local con un soplete y se llevaron más de $10 millones en mercadería

El testimonio de la encargada del local

La zona comercial alrededor de la calle Avellaneda, en el barrio porteño de Flores , una de las más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, fue el escenario de un robo increíble: a plena luz del día, cuando los comercios recién habían cerrado, una banda de delincuentes quemó la entrada la entrada de un local de ropa con un soplete autógeno, entró y con total impunidad se llevó al menos 30 bolsones con mercadería. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el monto de los artículos robados asciende a unos 13 millones de pesos .

El insólito episodio ocurrió el sábado pasado en el local “Guerra”, ubicado sobre la calle Bogotá al 3200, poco después de las 15:30. Se trata de un día y horario en el que tradicionalmente los comercios de esa zona ya tiene sus persianas completamente cerradas y los ladrones, que actuaron con tranquilidad, conocen ese dato.

El robo quedó registrado por una cámara de seguridad del local. Según se observa en las imágenes, al menos cuatro delincuentes con la cara descubierta conectaron el soplete a una garrafa de gas, comenzaron a violentar la persiana metálica del comercio para luego entrar y llevarse el millonario botín de ropa que cargaron en una camioneta utilitaria . En toda la secuencia se vio cómo la banda concretó el asalto sin mayores sobresaltos y a pesar de hacerlo en plena tarde.

De acuerdo con las fuentes policiales consultadas por este medio, efectivos de la Comisaría Vecinal 10-A de la Policía porteña fueron desplazados hasta el lugar luego de un llamado al 911. A la calle Bogotá también acudió personal de la Comisaría Vecinal 7-C, quienes conjuntamente realizaron una inspección en el comercio, aunque no hallaron a los autores del hecho pese a que llegaron a los pocos minutos.

Así quemaron la entrada del local

En ese sentido, según se informó, la dueña del comercio, una mujer de 38 años, se hizo presente en la seccional 10-A y aseguró que a través del grupo WhatsApp de los comerciantes de la zona se enteró del robo. Además, reveló que vecinos de la zona le aportaron imágenes de cámaras de seguridad, donde se ve a los autores del asalto mientras cargaban la bolsas de consorcio con mercadería en una camioneta Renault Traffic de color blanco. Minutos después, escaparon por la calle Cuenca con rumbo desconocido.

“Gracias a los vecinos no enteramos un día después de lo que pasó. Por ahora no vino nadie de custodia. No vino la Policía. Alguien se encargó de violentar y de romper. Se llevaron unos 30 bultos por un valor de 13 millones de pesos”, reveló Vanesa, la encargada del local Guerra, en diálogo con el canal TN. “Nos vamos a poner de pie porque somos guerreros. Obviamente que golpea a cualquiera. Es una gran cifra y en un momento muy difícil. Pero esto no tiene que volver a suceder”, dijo la empleada, quien aseguró que no se trata de un hecho aislado, ya que, según dijo, ocurrieron al menos dos robos más bajo la misma modalidad.

De hecho, algunos vecinos le indicaron al canal de noticias que el sábado anterior, otro local de la calle Lamarca al 500 -ubicado a pocas cuadras- también fue asaltado con un soplete. Por eso los comerciantes no tienen dudas de que se trata de los mismos delincuentes, conocidos como “La Banda de la Soldadora”.

Ante la serie de robos y la falta de respuesta por parte de las autoridades, tanto los empleados de “Guerra” como de otros locales, decidieron cortar la calle Bogotá en reclamo de más seguridad. En la misma manifestación, una propietaria de un comercio de indumentaria de la calle Concordia (también en la zona) le dijo al medio televisivo que ya había sido víctima de este modus operandi en septiembre del año pasado.

“Seguridad, basta de robos”, era la leyenda de uno de los carteles que exhibieron los comerciantes. ”Son siempre los mimos. Y después revenden la mercadería en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, ya hemos hecho las denuncias, pero los robos no paran”, dijo una de las comerciantes que participaron de la protesta.

El fiscal Ignacio Mahiques ya le ordenó a la Policía trabajar con los videos aportados por los comerciantes y con lo que puedan aportar las cámaras de la ciudad, para reconstruir el recorrido de los ladrones y para intentar identificar el o los vehículos empleados y a los autores del hecho.

Hasta el momento no hay detenidos e interviene en la investigación la fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 35.

