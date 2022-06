El dolor del padre del joven asesinado en Mar del Plata: “Los menores delincuentes tienen derechos humanos y mi hijo, que está 3 metros bajo tierra, ¿no?”

Luis Mora, padre de Martín

El padre de Martín Mora Negretti, el joven de 30 años asesinado en Mar del Plata, se refirió esta mañana al crimen de su hijo y volvió a pedir la baja de la edad de imputabilidad: “Los menores delincuentes tienen derechos humanos y mi hijo, que está 3 metros bajo tierra, ¿no?; Mi hijo no tiene derechos humanos, lo mataron pro matar”.

A Luis Mora y a su familia ya no les quedan ganas de vivir, les destrozaron la vida, porque a su hijo, aseguró, “le cegaron la vida unos hijos de mil puta” .

“ No me vengan a decir que los menores no son partícipes, mi hijo no murió de una puñalada, mi hijo tenía seis puñaladas . Y la instigadora de todo esto fue la basura de la novia -de Julio César Bibbo-, esa delincuente”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

Inundado por el dolor, reveló que en las últimas horas se reunió con el fiscal de la causa, quien le aseguró que se “están aclarando cosas mínimas para poder cerrar la causa y llevarla a juicio”.

“ El fiscal va a pedir perpetua. El juez de menores trabajó muy bien. Nosotros vamos a bregar porque los menores queden encerrados. Él considera que son un peligro para a sociedad”, añadió Luis Mora.

Martín Mora Negretti tenía 30 años

La familia de Martín tiene un objetivo claro: logra que por ley se baja la edad de imputabilidad de los menores. “Por mi hijo voy a hacer justicia. El día del juicio no voy a escatimar, me autorice o no el juez, a que estén todos los medios para que le vean la cara a estos hijos de puta y que se pudran ahí adentro (en la cárcel)”, afirmó.

El hombre reveló además que el fiscal le aseguró que “el juez (Saúl Errandonea) no es garantista y los va a condenar”. Luis Mora contó que el diputado nacional Ramiro Gutiérrez lo llamó y se comprometió a ver qué proyecto de ley está vivo y darle impulso. “Hay un proyecto de ley del 2016, él lo va a reflotar”, me prometió.

Mora reiteró que no va a parar hasta lograr que la sanción de esa ley. “Si tengo que ir a enfrentar a todos los diputados, lo voy a hacer. No me vengan con los tratados internacionales, la ley del menor, los derechos humanos. Y resulta que los menores delincuentes que están en la calle tienen derechos humanos y mi hijo, que está 3 metros bajo tierra, ¿no tiene?… Mi hijo no tiene derechos humanos, lo mataron por matar”.

Martín fue asesinado a puñaladas en medio de una discusión callejera en Mar del Plata

Martín, que vivía en Buenos Aires, viajó el fin de semana largo a su ciudad natal a festejar sus 30 años y pasar el Día del Padre, y fue asesinado el domingo a la madrugada de seis puñaladas tras una absurda discusión callejera.

El crimen de Martín Mora Negretti ocurrió en la esquina de Rawson y Sarmiento, donde la víctima estaba en una parada de colectivo con su novia, un amigo y la novia de su amigo, luego de festejar su cumpleaños.

