Una joven forcejeó con un motochorro, le sacó el cuchillo y lo mató de una puñalada en el pecho

Rodrigo Manuel Yugar, el delincuente asesinado de una puñalada

El miércoles pasado, a primera hora la mañana, una joven de 27 años con domicilio en la localidad bonaerense de San Francisco Solano se dirigía a su trabajo. En medio de la oscuridad y la soledad de la calle en pleno feriado del 25 de mayo, fue abordada de repente por dos motochorros que quisieron asaltarla. Pero luego de forcejear con uno de ellos, logró sacarle el cuchillo con el que la amenazaba y lo mató de una puñalada en el pecho. El cómplice fue detenido .

El violento episodio ocurrió alrededor de las 7 en la esquina de las calles 846 y 895, en esa localidad del partido de Quilmes. Después de salir de su casa y de cruzar la calle, la joven fue sorprendida por los delincuentes. Uno de ellos, Rodrigo Manuel Yugar (21) , descendió de la moto y simuló tener un arma de fuego para intimidar a la joven. Luego, la obligó a que le entregara sus pertenencias.

Resignada, la víctima abrió su cartera y le rogó al delincuente que no le robara nada, de acuerdo con lo que informaron fuentes judiciales a la agencia Télam. Pero fue ahí que la vecina decidió que no iba a permitir que la robaran y comenzó a tironear de su bolso con el asaltante hasta que se rompió. Las pertenencias, debido a la intensidad del forcejeo, terminaron tiradas en piso.

En ese momento el conductor de la moto, un joven de 28 años identificado Kevin De Vaux , que esperaba a que se concretara el asalto para luego huir, también se bajó del vehículo y extrajo un cuchillo porque vio que todo se complicaba. En el medio, Yugar le dijo a su cómplice que la asesinara. “Matala, matala”, le gritó. Pero Kevin no tuvo tiempo de hacerle caso a su amigo.

Sin importarle el riesgo que corría, la joven se abalanzó contra De Vaux, también forcejeó con él y logró quitarle el cuchillo. Segundos después, apuñaló a Yugar en el pecho y lo dejó gravemente herido. El otro delincuente al ver el ataque, se subió de vuelta a la motocicleta y escapó. La víctima comenzó a gritar y pedir auxilio hasta que sus padres salieron a la calle.

El ladrón herido murió a los pocos minutos desangrado. La puñalada de la víctima del robo fue certero: impactó en el lado izquierdo superior del pecho.

Por su parte, luego del análisis de las cámaras de seguridad que captaron a una motocicleta en momentos previos y posteriores al asalto, De Vaux fue detenido en Quilmes. De acuerdo con lo que trascendió, el ladrón hace apenas dos meses recuperó la libertad después de cumplir otra condena por robo.

El delincuente muerto tenía 21 años

El expediente quedó a cargo deI fiscal Jorge Saizar, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de Quilmes, quien supervisó las tareas realizadas en el lugar del hecho y que ayer indagó al hombre aprehendido por el delito de robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa. En tanto, resolvió que la joven asaltada permaneciera en libertad al considerar que actuó en legítima defensa .

“¿Cuánto podés tener un feriado para ir a trabajar: 500 pesos, 1.000 pesos? No sé. Estás arriesgando tu vida, prácticamente, para ir a trabajar un feriado. Ella es una mamá que está llevando adelante la crianza de una hija, son todas personas trabajadoras. Es increíble que no valga nada la vida, tanto que nosotros como la persona que decide, por distintas circunstancias, salir a robar”, dijo una vecina de la víctima del asalto en diálogo con C5N.

En las redes sociales, muchos amigos de Yugar se hicieron eco de su muerte y lo despidieron con pesar. Uno de sus hermanos posteó en Facebook: “No tengo palabras para explicar este dolor que siento, no puedo creer, no caigo que ya no pueda verte más mi hermano del alma, mi amigo, mi todo, cómo hago papu, te voy a extrañar con el alma, Chapu. Qué hago sin vos, mi hermanito del alma, estoy muerto”, lamentó.

SEGUIR LEYENDO: