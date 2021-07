Procesaron por homicidio culposo al ingeniero que habilitó el uso del ascensor en donde cayó y murió una empleada doméstica en Palermo

Alejandra Torres tenía 46 años y era oriunda de la provincia de Chaco

Tras una investigación de la fiscal Mónica Cuñarro, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 dispuso la semana pasada el procesamiento por homicidio culposo de Pablo Jorge Solotar, el ingeniero encargado de inspeccionar y habilitar el funcionamiento de los ascensores del edificio del barrio porteño de Palermo donde una mujer de 46 años murió tras caer por el foso de uno de los elevadores.

El hecho ocurrió el 5 de abril pasado, algunos minutos antes de las 11 de la mañana, cuando el encargado del edificio escuchó un estruendo y alertó a la policía que una mujer había caído por el hueco de uno de los ascensores de la torre de 17 pisos, ubicada sobre la avenida Santa Fe al 3600

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14A y el personal de la Estación 6° Villa Crespo del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Ciudad se trasladaron al lugar, cortaron la energía y rescataron el cuerpo sin vida de la mujer, que estaba atrapado entre los amortiguadores del sistema de frenado del segundo subsuelo, donde termina el recorrido del ascensor de palieres.

Los peritajes determinaron que los ascensores no estaban en condiciones

La víctima era Patricia Alejandra Torres -una mujer de 46 años, oriunda de la localidad de Concepción del Bermejo, en la provincia de Chaco-, que trabajaba como empleada doméstica en un departamento del piso 10 del edificio, en la modalidad de “cama adentro”, por lo que también vivía en ese lugar.

La investigación por la muerte de Alejandra -que a pesar de trabajar desde el mes de febrero en el edificio no registraba ningún trabajo en blanco en la AFIP y era beneficiaria de una pensión en su provincia natal- quedó en manos de Cuñarro, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, quien ordenó una serie de pericias para esclarecer su muerte y determinar si se había tratado de un accidente o un homicidio.

Los peritajes llevados a cabo por el personal de la División Siniestros del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad determinaron tras el accidente que el funcionamiento de los mecanismos de las puertas del elevador era deficiente. En concreto, se determinó que la puerta de rellano del piso 10 se abría sin que la cabina del ascensor estuviera en ese piso . Los otros ascensores de la torre tampoco estaban en condiciones y tenían múltiples fallas.

Alejandra Torres trabajaba desde febrero como empleada "cama adentro" en ese edificio

El ingeniero electromecánico Solotar, de 75 años, con domicilio en el barrio porteño de Recoleta -hoy ya retirado y jubilado- era el representante técnico de la empresa “Elevadores Vertirod S.R.L.”, a cargo de la conservación y mantenimiento de los ascensores del edificio. En la última inspección que había hecho, el 9 de marzo de 2021, apenas un mes antes del hecho, Solotar concluyó que los elevadores se hallaban “aptos para su servicio, sin ningún tipo de novedad”.

La Justicia lo acusa de haber “obrado de forma negligente y contraria a la normativa vigente, es decir las disposiciones concernientes a la instalación de ascensores y montacargas previstas por el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En particular, que si el ingeniero Solotar hubiera hecho su trabajo, Alejandra Torres no habría muerto.

Al ser indagado, Solotar lamentó el hecho pero intentó justificarse y explicó que desde hacía tiempo sufría “problemas cognitivos” , los que provocan que su atención se vea disminuida. Adjuntó estudios médicos para probarlo y aseguró que seguía trabajando porque “así me lo exigía la empresa” de la que, aclaró, era simplemente un trabajador y no el dueño.

El ingeniero encargado de inspeccionar y habilitar los elevadores está acusado de homicidio culposo

A pesar de eso, el ingeniero negó que hubiese una negligencia en su trabajo. “¿Qué es un informe? Lo que se desprende de la palabra, informar ¿Qué informo? El estado de los ascensores. En otras palabras no hago mantenimiento” , se excusó en la declaración, a la que tuvo acceso Infobae. “El ascensor no presentaba fallas en la fecha que fue observado por mi persona. ¿Cuándo se originó la falla o cuando se pudo originar? No lo sé y es imposible determinarlo”.

Los peritajes en los elevadores, además del testimonio del encargado y la empleadora de Alejandra (que aseguró que el sistema no funcionaba bien), apuntan a que el ascensor N° 2 del edificio falló cuando Alejandra pretendía descender a la planta baja de la torre y las puertas se abrieron sin que el ascensor estuviese en ese piso.

En ese momento, la mujer se habría precipitado al vacío hasta el segundo subsuelo. Alejandra, según confirmó luego la autopsia, murió a causa de traumatismos múltiples y hemorragias internas y externas.

Con esas pruebas, Solotar fue procesado por el delito de homicidio culposo, aunque seguirá en libertad a la espera de un juicio, y embargado por dos millones de pesos

