Intensa búsqueda de una niña de 5 años en San Luis: más de 400 policías participan del operativo

Intensa búsqueda de una nena de 5 años en San Luis

Más de 400 efectivos de la policía de San Luis buscan intensamente a Guadalupe Belén Lucero , una niña de cinco años que desapareció anoche cerca de las 20, mientras jugaba en la calle con sus primos. En el marco del operativo ya se realizaron 17 allanamientos, y fueron secuestrados varios teléfonos de miembros de la familia de la pequeña.

Todo sucedió ayer en las inmediaciones de la casa de la tía de Guadalupe, ubicada en el número 5 de la manzana “H” del barrio 544 Viviendas, al sur de la capital provincial. La pequeña se dirigió allí junto a su familia a las 17:30 para celebrar el cumpleaños de una de sus tías. Por la tarde, ella y sus primos salieron a jugar a la calle.

“Cerca de las 19 terminaron de tomar la chocolatada y salieron a jugar. Eran todos sobrinos míos: tres varoncitos, Guadalupe, y la más chiquita, Emma, de tres años. En un momento salió Luana, otra de las tías de Guadalupe, para ponerles la campera a los chicos. Hasta ahí, estaba todo bien. Pero cinco minutos después Emma golpea la puerta y nos dice: ‘Guada no está’”, contó a C5N Georgina, la dueña de la casa.

La abuela de Guadalupe, Silvia, señaló a TN que las pequeñas estaban jugando a las escondidas en la calle cuando la niña desapareció. “Guadalupe se esconde y Emma, con sus tres años, se pone a contar. Se enoja porque no la encuentra y entra a la casa y dice: ‘Guada no está'. Yo salgo afuera, grito su nombre y no me responde. Vuelvo a entrar y les digo a los demás ‘Guadalupe no está' y ahí salimos todos a buscarla”.

Al ser consultada por sus familiares sobre lo sucedido, la pequeña Emma dijo que Guadalupe se había ido con una mujer de características similares a las de otra de sus tías, que tiene 20 años. Esta es una de las hipótesis sobre las que se basan los investigadores para realizar la búsqueda de la niña.

Inmediatamente, la familia salió a buscar a Guadalupe y dio aviso a la Policía. La jueza de Primera Instancia en Niñez y Adolescencia de la Primera Circunscripción Judicial, Ivana Benenatti, intervino en la investigación desde que se supo la noticia. El despliegue policial es comandado por el jefe de Policía, comisario general José Darío Neira; y el subjefe de la Institución, comisario general Juan Claudio Latini, quienes son acompañados por integrantes de la plana mayor policial.

En ese sentido, el jefe de Relaciones Policiales de la provincia de San Luis, Lucas Chacón, prefirió mantener reserva sobre las medidas judiciales, según informó Télam, aunque afirmó que no descartan “ninguna hipótesis”.

Más de 300 policías rastrillaron campos linderos al lugar donde desapareció Guadalupe durante la madrugada. Buscaron casa por casa, con perros de rastreo por barrios cercanos y en baldíos. Al operativo también se sumaron vecinos, y realizaron cadenas en redes sociales para compartir la imagen de la niña y el pedido de información de familiares.

El jefe de la Policía, Neira, afirmó que esta tarde continúan los rastrillajes y que toda la fuerza “está abocada a la búsqueda de esta menor”.

Junto a los efectivos trabajan en las zonas de influencia el Departamento Investigaciones y efectivos de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia. La columna de agentes rastrilló la banda este de norte a sur y luego la banda sur del barrio de este a oeste, hasta la Ruta 3, costeando la Autopista de las Serranías Puntanas.

Los vecinos acompañaron acercando café, agua y alimentos a los rescatistas, en una noche muy fría, y las tareas, que se interrumpieron pasadas las 4 de la mañana, se retomaron hoy, con las primeras luces del día, en un operativo que sumó 100 efectivos policiales más.

La niña de cinco años es de tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros, y un lunar en la mejilla izquierda. Al momento de su desaparición vestía una campera parka negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras.

Ante cualquier información, comunicarse con Georgina Cialone, tía de Guadalupe, al 2664777730.

