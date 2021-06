José C. Paz: bestial asesinato por una pelea entre familias

Melanie Mendieta tenía 20 años y recibió una puñalada en el abdomen.

Una discusión familiar terminó de forma brutal este miércoles a la madrugada en la localidad bonaerense de José C. Paz: una joven de 20 años quiso alejar a los hijos de su amiga de una discusión con otra mujer y murió luego de recibir una puñalada.

El episodio ocurrió este miércoles a la mañana, cuando Melanie Mendieta recibió un llamado telefónico de una amiga que se había trenzado en una violenta discusión con su ex marido, en la que tomaron partido un grupo de vecinos y familiares de la pareja, que llegaron hasta la casa ubicada en las calles Albarracín y Pueyrredón armados con palos y cascotes, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El cuchillo secuestrado en el lugar

Cuando Melanie llegó al lugar para llevarse a los hijos de su amiga, quedó en medio de una batalla campal y recibió una puñalada en la zona del abdomen. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Domingo Mercante donde finalmente falleció minutos después producto de la gravedad de la herida.

Por el homicidio, efectivos de la Comisaría 3° de José C. Paz detuvieron a Bárbara Machado, hermana de Claudio, el ex marido de la amiga de Melanie y tía de los menores que la víctima había ido a retirar .

En el lugar fue secuestrado también un cuchillo que sería el arma homicida. El homicidio ahora es investigado por la UFI N° 21 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Marisa Marino.

Por el homicidio fue detenida Bárbara Machado, ex cuñada de la amiga de la víctima

Amigos y familiares de Melanie despidieron a la joven fallecida en redes sociales y reclamaron justicia por el hecho. “No puedo creer lo injusta que es la vida. ‘Hoy estamos, mañana no sabemos’, no puedo creer como arrebatan vidas así como si nada a la gente más buena que existe”, escribió Antonella, una amiga de la víctima. “Ayer fue Melanie, mañana podemos ser uno de nostr@s. La calle ya no es como antes, ahora salís y no sabés si vas a volver, ya no les importa nada te arrebatan la vida así como nada, loco”.

“Cuidame y guiame desde el cielo, mi amor. Te voy amar y recordar toda la vida”, publicó en su Facebook Joaquín, el novio de la joven.

“Asesina de mierda, ojalá te mueras en cana. Tenés que pagar. Le sacaste a la vida a una chica que no jodía a nadie”, escribió otra amiga de Melanie, en un posteo dirigido a Machado. “Se va a hacer justicia, esto no va a quedar así”.

