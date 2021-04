Video: un grupo de policías bonaerenses golpeó a dos jóvenes en la banquina de una autopista y la Justicia investiga qué ocurrió

La Justicia bonaerense investiga un presunto hecho de violencia policial que testigos filmaron con sus celulares en Moreno. Un grupo de cuatro agentes de la división motorizada de la Policía Bonaerense de ese distrito habrían atacado sin motivos a dos jóvenes, uno menor de edad, que viajaban a bordo de una moto. Los obligaron a descender y los golpearon ferozmente, según la denuncia que los jóvenes hicieron en la Justicia. Ante esta situación, los uniformados fueron pasados a disponibilidad mientras se avanza en la investigación.

El presunto hecho ocurrió sobre la autopista acceso Oeste en sentido a Luján, a la altura del kilómetro 32, cuando Diego Montiel, de 19 años, junto a un amigo de 17 años, a bordo de su moto Honda Titán, fueron interceptados por cuatro agentes motorizados de la división de Moreno. Según el relato y la denuncia que realizaron en la Justicia, que recayó en la UFI N°7 de ese distrito, a cargo de Raúl Villalba, los policías desenfundaron sus pistolas y les dijeron: “Frená, frená ¿Por qué te das a la fuga?”

“Sí, estoy frenando”, le respondió Montiel. Una vez que pararon en la banquina, uno de los agentes con su pistola en la mano, envalentonado, le dijo: “¡Tirate al piso la concha de tu madre!”. Luego comenzó la golpiza que quedó registrada por los teléfonos celulares de testigos que estaban en la zona. Alrededor de 20 minutos después, los agentes se fueron del lugar, dejando a los jóvenes golpeados sobre la banquina.

Tras el hecho, ambos filmaron un video donde muestran en qué estado quedaron luego de la brutal golpiza. “Así es como tratan a los pibes los policías de Moreno. Nos cagaron a palos. Tenía en regla la moto, nos apuntaron con sus pistolas, así están las cosas país”, relatan en la filmación.

Luego, se dirigieron a hacer la denuncia. “Los acompañé a la comisaría 8va de las Catonas a denunciar a los policías. Fue imposible que nos la tomen. Me decían que yo los tenía que llevar al médico para demostrar los golpes cuando eso lo tienen que hacer ellos. Increíble. Luego fuimos a la Justicia”, contó Vanina, la madre de Montiel, a Infobae. Y siguió: “Además de pegarles, les robaron la plata que tenían. Mil pesos tenían y se los robaron . Se salvaron porque la gente comenzó a observar la golpiza y comenzaron a filmarla entonces los policías se dieron cuenta de que los estaban viendo y ahí se fueron, si no, no sé que hubiera pasado ”.

“Mi hijo trabaja desde los 13 años y se compró su moto, tiene toda la documentación al día. Su amigo también trabaja con su familia. Son pibes laburantes. No se entiende qué hicieron. Nos da mucha bronca lo que pasó. Queremos justicia porque esto no puede seguir pasando”, concluyó Vanina.

La denuncia cayó en la fiscalía de Villalba, especializada en hechos de violencia institucional, quien por el momento requirió una serie de medidas para dilucidar lo ocurrido. Por otra parte, los cuatro policías fueron desafectados por pedido de la Secretaría de Seguridad del Municipio y por Asuntos Internos de la Bonaerense y se les inició un sumario por el hecho, según informaron a Infobae. Y agregaron que también se les realizó una denuncia penal.

De este modo, el fiscal Villalba se encuentra en plena investigación recolectando distintos testimonios de testigos y las cámaras de seguridad de la autopista del momento del hecho, para en los próximos días llamar a indagatoria a los efectivos acusados. Debido a esto, el fiscal aún no tomó ningún temperamento contra los policías, ya que espera juntar más pruebas para determinar la calificación del caso.

