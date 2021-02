La madre de Úrsula antes del velatorio: “Agradezco a Dios que el asesino esté con vida para que pague lo que hizo en la cárcel”

Patricia Madre de Úrsula Bahillo

Patricia Nasutti, la madre de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada el lunes en la ciudad de Rojas, aseguró que hoy le entregarán el cuerpo de su hija y agradeció a Dios que el acusado del femicidio, Matías Martínez, esté vivo “para que pague por lo que le hizo a Úrsula en la cárcel”.

“ Ahora viene gente de la comisaría para firmar que ya nos entregan el cuerpo de Úrsula . También nos entregarán algunas de sus pertenencias. Sus pertenencias de oro las van a dejar en la morgue hasta que viajemos mañana a buscarlas”, advirtió Patricia en la puerta de su casa ante diversos medios de comunicación. Según fuentes cercanas a la familia, será velada a pocas cuadras de la plaza principal de Rojas, en una ceremonia íntima donde solo accederán sus familiares más inmediatos y unas pocas amigas. Úrsula era hija única: sus padres la concibieron tras un dificultoso tratamiento de fertilidad.

“Úrsula estará llegando en un rato. Yo sigo entera porque todavía no vi a nuestra hija, cuando la vea, quizás me derrumbe, pero igual voy a seguir entera porque quiero que todo salga a la luz”, afirmó la madre, en compañía de su padre y abuelo de la víctima del femicidio, Miguel Ángel. La madre de Úrsula aseguró que el titular de la cartera de seguridad bonaerense, Sergio Berni, se hizo presente en su domicilio y que le ofreció toda la ayuda disponible para esclarecer el caso y buscar una condena al femicida.

“A Berni lo voy a reservar como doctor, persona, profesional y como ser humano. Vino a una casa de trabajadores. No tenemos lujos, laburamos día a día. Él se sentó, estuvo con nosotros y compartió con nosotros el dolor”, aseguró.

Toda la ciudad de Rojas se movilizó para buscar justicia por el femicidio de Úrsula

En tanto, la madre de Úrsula volvió a cargar contra el juez de paz de Rojas, Luciano Callegari, a quien acusó de haber desestimado las denuncias de transgresión del límite perimetral que había contra Matías Martínez respecto a su hija.

“Estamos muy dolidos con el juez de Paz porque desestimó las perimetrales que tenía con mi hija. Tenía 18 denuncias y él la seguía hasta tirarla en una zanja con barro, hasta que me la manoteó, me la subió al auto y me la mató en un descampado”, denunció. Sin embargo, un documento obtenido por Infobae reveló que Callegari envió un expreso pedido a la Comisaría de la Mujer en la mañana previa al crimen para proteger a Úrsula.

Patricia, la madre de Úrsula Bahillo, afirmó que la familia recibirá hoy el cuerpo de la joven de 18 años

El femicida se encuentra internado bajo custodia policial en el hospital San Jorge de Pergamino. “Doy gracias a Dios de que él está con vida. Con la misma arma blanca que mató a mi hija a puñaladas y que le cortó el cuello, él se tajeó, pero gracias a Dios, él vive, él no está entubado . Y necesito que él viva para que pague su condena con vida y no con una muerte. Porque sería mucho más fácil es que él muriera, como murió mi hija, pero él no pagaría”, aseguró la mujer.

Úrsula Bahillo fue asesinada el lunes por la noche en un descampado ubicado a poco más de 10 kilómetros de la ciudad de Rojas. El principal acusado es su ex novio, Matías Martínez, oficial antes destinado a una comisaría de San Nicolás, quien se encontraba en la escena del crimen al llegar los patrulleros e intentó escapar antes de que lo detuvieran.

De acuerdo al informe preliminar del cuerpo de médicos forenses, la joven fue atacada con un cuchillo de carnicero y perdió la vida a raíz de una de las tres puñaladas recibidas en el cuello. Además, sufrió otras diez heridas de arma blanca en las zonas abdominal y dorsal de su cuerpo.

