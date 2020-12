Robo millonario a un banco de Lanús: tomaron de rehén al gerente y le mostraron fotos de su familia para amenazarlo

La sucursal asaltada esta mañana.

Faltaban algunos pocos minutos para que la sucursal de Villa Diamante del Banco Provincia abriera sus puertas esta mañana cuando por la puerta trasera del edificio ingresaron cuatro delincuentes fuertemente armados que tenían como rehén al gerente de la sucursal. Exigieron el dinero que estaba en las bóvedas y se fugaron arriba de una Toyota Hilux roja con un botín millonario. Según los primeros datos que brindó el gerente el robo contó con inteligencia previa: le mostraron fotos de su familia para amenazarlo.

“Creemos que el robo fue planificado y que el objetivo claro era el dinero de las bóvedas. Usaron al gerente como ‘llave’ para poder ingresar por la puerta de atrás. El banco todavía no había abierto y aparentemente los empleados no habían llegado. Sólo estaba el guardia de seguridad. Estuvieron pocos minutos adentros. No hubo heridos, salvo un empleado de vigilancia que le bajó la presión por los nervios y tuvo que ser atendido luego”, explican a Infobae fuentes del caso.

La investigación, que recién comienza, determinó que el gerente fue interceptado en Capital por los delincuentes que lo subieron a la camioneta y lo llevaron al banco. Se cree que lo venían siguiendo desde hace días y no se descarta que alguien lo hayan entregado. “Por el modo en el cual se movieron tenían muchos datos lo cual nos puede llevar a pensar en un entregador pero es todo muy reciente”, continúan las funtes.

Luego de cargar el dinero en la camioneta, que quedó estacionada en la parte trasera del banco ubicado en Rucci 2372, los asaltantes se escaparon hacía la calle Viamonte según la modulación policial del momento aunque después se les perdió el rastro.

Ante la amenaza hacía la familia del gerente del banco se decidió poner una custodia especial en la casa donde la víctima vive con su familia aunque se procuró moverlos de esa vivienda a un lugar más seguro. Mientras tanto continúa la intensa búsqueda de la Hilux roja.

NOTICIA EN DESARROLLO