“¿Vos investigaste la causa de Sánchez?”: balearon a una perito de la Policía y los investigadores sospechan que fue una venganza

Vivian Rodríguez, la oficial baleada por presuntos delincuentes

Vivian Rodríguez, teniente de la Policía Científica de Cañuelas, fue herida anoche de dos disparos por atacantes desconocidos cuando practicaba ciclismo en un camino rural en la localidad bonaerense de Cañuelas.

Según las primeras informaciones que constan en la causa a cargo de la UFI N°2 de la fiscal Norma Pippo y el secretario Pablo Ober, los agresores la abordaron supuestamente para robarle la bicicleta y cuando la identificaron como policía, le dispararon casi a quemarropa . La mujer recibió un tiro en el abdomen y otro en la ingle, mientras que los atacantes huyeron en la moto en la que se movilizaban con la la bicicleta de la oficial en su poder.

Según información policial, todo ocurrió ayer a las 11:15 en un camino descampado denominado “Panelo”, que une las localidades de Cañuelas y Uribelarrea, ubicadas a 70 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires. La uniformada -reconocida dentro del ambiente del mountain bike local- detuvo su marcha porque una de las ruedas de su bicicleta se había pinchado.

En ese momento, los delincuentes, que además estaban acompañados por un galgo, la increparon para concretar el presunto asalto. La mujer no opuso resistencia y les entregó su bicicleta. Fue entonces que uno de los ladrones la identificó como oficial, aunque no lo hizo por la insignia o algún otro elemento que revelara que Rodríguez pertenecía a la fuerza. Simplemente con mirarla se dio cuenta y lanzó una frase que al menos llamó la atención de los investigadores.

Tras ser operada, la teniente se recupera en un hospital de la zona. Los investigadores tienen varios elementos para pensar que los atacantes evidentemente no fueron ahí para robarle la bicicleta.

El lugar donde ocurrió el ataque.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae de fuentes de la investigación, el ataque contra la teniente Rodríguez presenta algunos elementos que podrían abrir otras líneas de investigación y harían suponer que fue algo más que un asalto. “¿Vos investigaste la causa de Sánchez?”, le habría dicho uno de los tiradores, según aseguraron fuentes de la causa. Se lo aseguró Vivian misma al oficial que la entrevistó.

Sánchez, en la zona, es Pablo Rodolfo Sánchez, el estanciero preso por atropellar y matar a Alex Juan Campo, un chico que cazaba liebres en su campo a fines de mayo pasado.

Las pruebas lo complicaban a Sánchez. La autopsia practicada al cuerpo de Alex habló de una muerte provocada por un shock hipovolémico tras un riñón que explotó ante un severo impacto, una fractura de cráneo con una herida en perfecta línea recta. Alex, militante del MTL de la zona, no murió por el arrastre, sino por el golpe mismo. El hábito de Sánchez por la velocidad estaba acreditado, con casi 75 mil pesos en multas impagas en territorio provincial. Los testimonios de los familiares de la víctima empeoraban más todavía el cuadro en su contra. Aseguraron que se negó a llamar a una ambulancia, que dijo que Alex “bien muerto está” tras atropellarlo.

Afirmó, básicamente, que su víctima no estaba cazando liebres, sino que le estaba robando. El estanciero declaró que salía del campo de su padre, cercano al suyo, cuando vio a un grupo de jóvenes en su propiedad, que se llevaban a un ternero cada uno en brazos. Afirmó que les tocó bocina, que uno descartó el animal que supuestamente llevaba en brazos, mientras huía a un campo lindero. Dijo que iba a una velocidad de 10, 20 kilómetros por hora, ya que las vacas le bloqueaban el paso.

La velocidad que declaró también se contradice con las heridas sufridas por Alex: las forenses las equipararon a las producidas “una caída de un quinto piso” o a “un impacto a, como mínimo, 50 kilómetros por hora”.

Rastros: el estudio de Policía Científica a la camioneta de Sánchez.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, se cree que la teniente Rodríguez trabajó en el levantamiento de rastros de la camioneta de Sánchez luego de embestir al joven. Algo similar reveló Cintia Alio, amiga de la policía científica de la Bonaerense, luego de visitarla en hospital. Según le contó la uniformada, los delincuentes antes de dispararle, le recordaron que había participado de la investigación por la muerte del joven en el campo de Sánchez.

“Cuando uno le dijo al otro ´quemala, quemala, que es milica´, también aseguró que ella estuvo en el caso de Alex”. En ese momento ni se dio cuenta de qué le estaban hablando” , aseguró la amiga en diálogo con el diario Infocañuelas. Alio por ahora no declaró en la causa.

Otro dato que reveló la amiga es que después de que la señalaron como miembro de la policía, Rodríguez se enfrentó a los ladrones y ahí se produjeron los disparos.

“Me dijo que eran dos pibes en moto, uno de ellos tenía un perro galgo. Ella no se resistió, les dio la bicicleta e incluso les dio la plata que tenía. Vivian se sintió acorralada. Pensó que estaba jugada y que si la mataban no se la iban a llevar fácil. Entonces se abalanzó sobre el pibe para sacarle el arma. Forcejearon y ahí le disparó casi a quemarropa. Ella al sentir los impactos se tiró al piso, tal vez haciéndose la muerta, y se fueron. Como ella no había podido arreglar la bici, se ve que no les sirvió y por eso la dejaron tirada a 200 metros”, contó.

Pablo Rodolfo Sánchez.

Por el momento, se pidieron pericias a la Policía Científica, además del levantamiento de rastros en la zona del hecho, fotografías forenses y estudios de planimetría. Se cree, además, que no hay cámaras. El expediente fue calificado por el momento como “tentativa de homicidio”. Además de dar con los atacantes, ahora falta saber por qué la reconocieron.

En solidaridad con Vivian Rodríguez, un grupo de ciclistas convocó a una marcha en reclamo de seguridad para el próximo jueves 24 de septiembre a las 12, bajo la consigna “convocamos a todo Cañuelas a acompañarnos en bicicleta, en auto o a pie”.

Seguí leyendo:

“Eso le pasa por venir a robarme”: un estanciero confundió a un menor que cazaba en su campo con un ladrón, lo atropelló y lo mató

Qué dijo en su indagatoria el estanciero acusado de atropellar y matar a un menor en su campo

La autopsia y las pruebas que complican al estanciero que atropelló y mató a un menor que cazaba liebres en su campo