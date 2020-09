72 horas brutales en Cañuelas: una mujer fue asesinada a tiros por un celular y un hombre fue apuñalado por sus vecinos

Daniel, de 39 años, fue asesinado por vecinos. A Mirta, de 64, la mataron para robarle un celular

La localidad bonaerense de Cañuelas se vio sacudida por dos violentos crímenes ocurridos en menos de tres días y en medio del conflicto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El impacto fue tal que ayer, decenas de personas se movilizaron junto a familiares y amigos de las víctimas por las calles del centro del municipio para reclamar justicia.

El primer episodio ocurrió el sábado a la medianoche en el barrio Las Chapitas. Allí, Daniel Ángel López, un hombre de 39 años y padre de dos hijos, fue asesinado de dos puñaladas luego de una pelea entre vecinos. Por el hecho fueron detenidos Brian Bouchet (23) y Diego Alberto Musse, quienes, de acuerdo con testigos, integraban un grupo de varias personas que atacó a la víctima.

Según contó el cuñado de la víctima, Alfredo Giacobino, todo ocurrió en medio del festejo de su cumpleaños y por un problema que se había iniciado el día anterior. “ Como Daniel no podía venir el domingo porque trabajaba, vino a saludarme y tomar una cerveza. Era muy apegado a mi familia y en un momento lo vio a Bouchet y salió a decirle algo, porque el día anterior este Bouchet había estado molestando a mi mamá y a mi familia ”, relató el testigo al diario Infocañuelas.

Protestas en Cañuelas por dos crímenes

En ese momento, después de pedirle que no molestara más a su familia, Daniel regresó a la casa de su cuñado para despedirse porque debía ir a descansar. “Cuando subió a la vereda se le aparecieron Bouchet y cuatro más, todos con cuchillos, y se pusieron a hablar con mi cuñado acusándolo de que los había bardeado. Mi cuñado les aclaró que el problema no era con ellos, sino con Bouchet. La discusión fue aumentando hasta que uno de ellos lo acuchilló”, dijo Giacobino.

“Con mi hermana lo tratamos de ayudar, lo metimos para la casa y se cayó en brazos de mi mamá. Cuando intentó cerrar la puerta Bouchet, uno de sus amigos tiraró piedras. Bouchet me pegó un fierrazo y el amigo me tiró el cuchillo en la cabeza, terminé desvanecido y con la cabeza cortada”, agregó el cuñado. 40 minutos después llegó la ambulancia.

A esa altura, López se desangraba por cortes en el abdomen y en el pecho. Finalmente llegó al Hospital Cuenca Alta, pero murió a las tres horas. Giacobino no está seguro de quién apuñaló a su cuñado. Lo único que tiene claro es que los cuatro lo atacaron y Daniel “apenas llegó a defenderse con un rebenque”.

Apenas ocurrió el crimen, Bouchet fue detenido. Un día después y gracias al testimonio de los testigos, el fiscal de la UFI 1 de Cañuelas, Lisandro Damonte, ordenó la detención de Musse y calificó el expediente como homicidio agravado por premeditación y por haber sido cometido en banda.

El otro crimen que conmocionó a Cañuelas ocurrió el martes en horas de la noche y fue en medio de un hecho de inseguridad. La víctimas fue una empleada municipal de 64 años, identificada como Mirta Bracia, quien fue asesinada de tres balazos por dos delincuentes que querían robarle el celular.

Sucedió en la calle Vicente Casares del barrio La Unión, cuando Mirta despedía a una amiga en la puerta de su casa y fue abordada por dos ladrones armados, que llegaron caminando y quisieron robarle el teléfono Samsung JA2. Según indicó la agencia Télam, la mujer primero se resistió a entregar el celular y luego pidió auxilio. Fue en ese momento que los delincuentes le dispararon y escaparon con el aparato.

La investigación por homicidio en ocasión de robo se encuentra a cargo también del fiscal Damonte, quien está abocado a dar con el paradero de los asesinos. También intervino la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Vicente, que ya solicitó imágenes de cámaras de seguridad privadas y municipales para intentar obtener videos del momento del ataque.

A unos cien metros del lugar del asalto se encontró una campera y se analiza si le pertenece a uno de los atacantes. Una testigo declaró que los asesinos no tenían más de 25 años, que ambos llevaban puestas capuchas y uno tapabocas.

Según las fuentes, la víctima era empleada en la secretaría privada de la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, y se desempeñaba en el sector de decretos. La mujer se encontraba de licencia por la pandemia del coronavirus al ser considerada dentro de la edad de riesgo. “No caigo que te me fuiste, estábamos adentro felices, con tu bella sonrisa, con canto... Solo sé que tengo un nudo en la garganta que no me deja respirar. Mi tía, mi segunda MAMÁ, ella se merecía estar acá, compartiendo su alegría, su canto. Muchos dicen que descanses en paz, pero para mi todo es una pesadilla”, publicó en Facebook Gabriela, sobrina de la víctima.

Mirta era ex esposa del ex concejal Alberto Porciel, con quien tuvo dos hijos. El hombre participó de la marcha ayer en reclamo de justicia y se mostró muy afectado. “Estoy a la miseria. Tengo el corazón desgarrado, no doy más”, sostuvo el dirigente.

Tras el crimen, desde el municipio de Cañuelas lamentaron el episodio y decretaron 48 horas de duelo. En un comunicado reproducido por la agencia Télam, desde el Gobierno municipal manifestaron: “Queremos expresar nuestras condolencias y acompañamiento a su familia en este momento de profundo dolor. Las trágicas circunstancias de su muerte nos consternan y nos sumamos al unánime pedido de justicia”.

