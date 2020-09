Video: armados con una ametralladora, cuatro ladrones le robaron el auto a una pareja en Ciudadela

Violento asalto a una pareja en Ciudadela

El golpe fue fugaz, duró apenas 35 segundos. Ese tiempo le bastó a una banda de delincuentes para robarle el auto a una pareja en la localidad bonaerense de Ciudadela, en el partido de Tres de Febrero. Por fortuna, el asalto, que quedó registrado por cámaras de seguridad, terminó sin heridos, aunque pudo haber sido trágico: los ladrones estaban fuertemente armados, uno de ellos incluso tenía una ametralladora.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes pasado, exactamente a las 14:27, a plena luz del día. Las víctimas se habían subido a su Volkswagen Suran blanco que estaba estacionado sobre la calle Francisco Suárez al 4300, entre Falucho y Achával. El conductor, Jaime, de 44 años, estaba por arrancar el vehículo cuando de pronto fue encerrado por los delincuentes, que se movilizaban en un Fiat Cronos.

De inmediato, tres de los ladrones se bajaron: dos abordaron al matrimonio y el restante se paró en la mitad de la calle, vigilando que nadie se acercara al lugar. El cuarto cómplice, mientras, se quedó arriba del Cronos. Los asaltantes tenían armas largas y le apuntaron a la pareja. En medio de la tormentosa situación, Jaime alcanzó a ver que uno de los delincuentes portaba una ametralladora. En su relato ante la policía, la víctima dijo que lo amenazaron de muerte para que entregara las pertenencias.

El auto fue recuperado horas más tarde en Fuerte Apache

El conductor y su pareja no ofrecieron resistencia. Les entregaron las llaves a los delincuentes y descendieron de su vehículo. Después se arrodillaron y se mantuvieron con la cabeza contra el suelo hasta que los ladrones finalmente se fueron. Dos huyeron con la Suran blanca y los otros dos lo hicieron a bordo del Cronos. El vehículo robado fue recuperado horas más tarde en el del barrio Ejército de los Andes, popularmente conocido como Fuerte Apache.

La secuencia fue capturada por las cámaras de seguridad de una fábrica y de un domicilio de la cuadra, según difundió la agencia Télam. En las imágenes se observa en detalle el accionar de los asaltantes, que hasta el momento permanecen prófugos. Una UFI de la jurisdicción de San Martín interviene en la causa, calificada como robo de automotor, y dispuso diversas diligencias para dar con los ladrones.

Afortunadamente, el hecho no dejó heridos

Un vecino que fue testigo del robo dijo que pasaba por el lugar con su camioneta y cuando se encontró con la escena pensó que se trababa un operativo policial, hasta que vio la ametralladora.

“Yo venía con la camioneta y me apuntaron con una ametralladora para que no avance, retrocedí hasta la esquina. Vi que entre cuatro delincuentes estaban sacando a un matrimonio de los pelos de su auto y se lo llevaron en segundos”, contó al canal TN. “Me acerqué para ver si necesitaban algo y me dijeron que se llevaron a su perrito, luego vieron que lo habían tirado a la vuelta. La pasaron muy mal, muy violentos los ladrones”, agregó el vecino, que también aseguró que los casos de inseguridad en el barrio se incrementaron en el último tiempo.

