“Mi caso se hizo público sin mi consentimiento porque él y los implicados se trataban de jugadores de fútbol. Quiero que se entienda que las que pasamos por una violación no queremos contarlo”, expresó. “En mi caso particular se lo conté a mi mamá horas después del hecho porque me vio con la cara desfigurada del llanto y gracias a que me obligó a contarlo pude hacerlo”.