A mediados de septiembre de 2019, a bordo de una camioneta Honda HRV, cuatro brasileños fueron detenidos en un control de Gendarmería en la localidad de San José, provincia de Misiones. En el paso sólo había un gendarme, quien se acercó al vehículo y a centímetros de la ventanilla del conductor sólo recibió miradas frías, pocas respuestas y ningún saludo cordial. En el silencio de esa tarde, el gendarme buscó ayuda, se dispuso a ganar tiempo hasta la llegada de un móvil de apoyo. Quienes investigaron aquel episodio fueron tajantes: “Ese gendarme nunca supo la suerte que tuvo, no lo amasijaron a balazos porque no quisieron”.