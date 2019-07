Los tres llegaron a la casa de Álvarez a la mañana tras un show en Florencio Varela. El ex Viejas Locas no dejó su llave en la puerta: se la ató al cuello y se fue a dormir. Al despertar, vio que una de ellas hablaba por celular. Le pidió que le entregara el teléfono. Ella se negó. Luego, le pidió a su colaboradora la plata del show de la noche anterior. Tras un corte de luz, "Pity" la tomó del cuello con ambas manos y trató de ahorcarla según los testimonios que constan en la causa. La otra mujer intentó detenerlo. "No te metas porque te mato", dijo el músico, que comenzó a patearla. "Si llorás muy fuerte te pego de vuelta", continuó.