“Ella no hablaba mucho de ese chico. No era una relación muy sostenida en la que el pibe ya había sido incluido en la familia. Nunca se fue de vacaciones con él y creo que la familia tampoco lo habría permitido. Yo hablo con sus padres cotidianamente, somos íntimos, y en estos dos años jamás, ni una vez, me lo mencionaron. No era alguien que estuviera presente en el día a día de la familia”, completó Dardo.