María Corina Machado: “No hay represión que pueda detener las demandas de los venezolanos”

María Corina Machado advirtió que los venezolanos no se dejarán doblegar ante la represión del régimen chavista (EFE/ Ronald Peña)

Miles de trabajadores venezolanos marcharon el jueves pasado hacia el Palacio de Miraflores en Caracas, desafiando la represión de las fuerzas de seguridad y el anuncio oficial de un “aumento responsable” del salario mínimo. La movilización, protagonizada por empleados públicos, sindicalistas, estudiantes y diversos gremios, marcó un nuevo episodio de tensión social en Venezuela, donde el salario básico permanece congelado en 130 bolívares al mes, equivalentes a menos de 30 centavos de dólar, y la inflación interanual supera el 600%.

En diálogo con Infobae, la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que lo ocurrido días atrás expresa un proceso social irreversible: “Lo que vimos en las calles de Venezuela es una expresión que ya nadie puede detener. Durante años y años se fue construyendo un movimiento por la dignidad, por la justicia, por la libertad, por la familia, y ha sido un proceso de adentro de cada individuo hacia afuera, y desde las bases de la sociedad y las entrañas del país”.

Los cuerpos de seguridad del régimen chavista volvieron a responder a través de la represión dispersando a los manifestantes con el uso de gases lacrimógenos y detenciones. Sin embargo, Machado opinó que la represión provoca un efecto contrario al deseado por el oficialismo: “El régimen no entiende que esto cambió para siempre y que no hay manera que puedan, a estas alturas, detener este proceso que es irreversible”.

Un manifestante en Venezuela grita a un oficial de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) que sostiene un escudo, durante una tensa confrontación en las calles.

En ese sentido, agregó que la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad “lo que logra es acelerar un proceso de transición que es indetenible”, y advirtió: “El mundo tiene que entender y asumir que los venezolanos no nos vamos a conformar con nada distinto a full democracia, justicia y libertad”.

“Si la señora Delcy Rodríguez pretende lavarse las manos de todos los crímenes que cometió Nicolás Maduro, la represión de estos días se le atribuye directamente a ella”, aseveró.

Consultada sobre la actitud de la sociedad frente a la represión, Machado afirmó que los venezolanos han aprendido “cómo lidiar y superar el miedo”: “Nos hemos protegido en los momentos en los cuales la represión estaba desatada, pero nunca hemos dejado de organizarnos, de actuar y de avanzar”. La opositora describió la movilización como una “represa que se abrió”, en referencia al carácter masivo y transversal de las protestas: “Cada joven, cada trabajador, cada anciano que hoy levanta las voces dentro y fuera de Venezuela, pero sobre todo dentro del país enfrentando estos ataques con dignidad, son los héroes, y son millones de héroes, que tienen nombre y apellido, y el mundo tiene que reconocerlos”.

Machado subrayó el impacto emocional y social de la represión, pero también el valor de los testimonios de quienes se animan a protestar: “Venezuela es como una represa contenida que se ha ido llenando de dolor, de humillación, de angustia, de pérdida, y por otra parte, de ilusiones, de aprendizajes, de organización, de victorias, de amor, y esa represa se abrió”.

“Estos tipos creen que a punta de represión van a poder repetir lo que hicieron durante años, y no terminan de entender que esto cambió, y cambió para siempre. Estas expresiones de la demanda ciudadana van a seguir reproduciéndose y creciéndose cada día que pasa. No hay represión que pueda detenerlas”, añadió.

Las fuerzas de seguridad chavistas volvieron a reprimir a la sociedad civil

La líder opositora, quien viene enviando constantes mensajes a las fuerzas de seguridad para detener la violencia contra la población, también hizo referencia a la actitud de algunos funcionarios de seguridad: “Debemos ver los videos y todos los registros que hay de los policías y funcionarios a los que se les vio en contra de la represión, e incluso algunos de ellos ayudaron a los heridos”.

Las exigencias de los manifestantes se centran en derechos laborales, libertad de protesta y garantías democráticas. Machado afirmó que los venezolanos han demostrado “una y mil veces que no nos vamos a detener antes de lograr lo que nos hemos propuesto: traer a nuestras familias de vuelta a casa, y eso solo es posible en un país libre, donde haya respeto a los derechos de cada ciudadano, donde todos seamos iguales ante la ley; donde exista libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de protesta, y desde luego, donde podamos decidir nuestro futuro”.

Al respecto, la Premio Nobel de la Paz consideró que, tras más de dos décadas de sufrir innumerables violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura chavista, “no hay una sociedad en el mundo mejor preparada, organizada y forjada para la democracia” que la sociedad venezolana. “Hemos aprendido el costo de perder la libertad y hemos dado todo, incluso la vida, para recuperarla”.

Los agentes de la Policía Bolivariana reprimieron a los trabajadores que se dirigían hacia Miraflores (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Por eso, la líder venezolana enfatizó el objetivo de lograr elecciones libres y transparentes: “Todos los venezolanos exigimos, reclamamos, demandamos y avanzamos para poder ejercer nuestro derecho a elegir libremente, de una vez por todas, a quienes deben representarnos para construir el país que nos merecemos”.

En relación con la situación de los presos políticos, María Corina Machado sostuvo: “Todos nuestros presos políticos son de todos los venezolanos. No son de un partido, de una organización, de un sindicato o de las Fuerzas Armadas. Todos son ciudadanos venezolanos, civiles y militares, y son inocentes. Continúan presos por ejercer su derecho y deber a vivir en libertad”.

Por su parte, denunció que la persecución sobre los militares responde al temor del régimen: “La forma cómo se han ensañado contra los militares es la demostración que le tienen terror a las Fuerzas Armadas, porque Delcy Rodríguez sabe que las Fuerzas Armadas no confían en ella y no la apoyan”.