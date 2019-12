La huelga, dicen, será de hambre. Lanzarán la comida fuera de los pabellones. Será también pacífica, al menos según su programa. No están en pie de guerra contra los carceleros, o al menos eso dicen. “Vamos a tirar toda la comida afuera del pabellón”, dice un hombre que acumula varias causas por robo en una celda del conurbano: “Esperemos no pase nada, no es la idea”.